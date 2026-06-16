楽天の新監督に、前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することが１５日、分かった。チームは借金１６でリーグ最下位に低迷中。１０日に三木肇監督（４９）の休養が発表されてからは塩川達也ヘッドコーチ（４３）が監督代行を務めているが、吉井氏がリーグ戦再開初戦となる１９日の古巣ロッテ戦（ＺＯＺＯ）からタクトを振るう見込み。シーズン途中という異例のタイミングで据えた新指揮官の下、巻き返しを図る。

◆外部からは超異例 代行、代理監督を除き、シーズン途中に外部から新監督を迎えたケースは、１９４０年のイーグルス（黒鷲）は６月に、監督の山脇正治から、沢東洋男が新監督に。沢は日本職業野球連盟の審判員で、審判員から監督になった。交代後の成績は、６７試合、２６勝３８敗３分けの勝率・４０６で、その年限りの采配だった。

１９５２年の近鉄は９月にチーム結成の５０年から監督に就いていた藤田省三から、新聞記者で野球解説者の芥田武夫が新監督に就任。５２年は２試合で１勝１敗だった。その後、５７年のシーズン途中まで近鉄で指揮を執ったが、５２〜５７年順位は〈７〉〈７〉〈４〉〈５〉〈５〉〈７〉だった。