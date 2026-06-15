◇W杯北中米大会1次リーグH組 スペイン 0―0 カボベルデ（2026年6月15日 米国・アトランタ）

4大会ぶりの優勝を狙うFIFAランキング2位スペインが、67位カボベルデと0―0で引き分けた。圧倒的に優位とみられた一戦だったが、アフリカ予選を突破して初出場を決めた人口50万人強の小国に苦戦。スペースを埋めて組織的に戦う相手の守備に崩すことができなかった。

後半26分には故障明けでベンチスタートだったFWヤマルを投入。W杯初出場となった天才アタッカーが右サイドで独特のリズムを刻んで攻撃を活性化させ、同42分には同じく故障明けのFWウィリアムスが出場したが、局面を打開することはできなかった。

シュート数27―6と圧倒しながら不発に終わり、MFロドリ主将は「残念ながら決めきれなかった。ただ、自分たちを責める必要はほとんどないと思っている。最終的には忍耐強さが求められる試合になることは分かっていた」と振り返った。

さらに「相手は早い段階で自陣に引きこもり、我々はチャンスは築いたものの、ゴールに入れられなかった。フィジカルが強く、あれだけ守備を固めるチームを相手にするのは本当に難しい」と複雑な表情。「ポジティブな点は相手にほとんど何もさせなかったこと。次に向けて改善していきたい」と訴えた。

デラフエンテ監督も「相手は非常に組織化されたチームだった。試合開始から低い位置でブロックを組み、ほぼ10人のDFがペナルティーエリアの前に並んでいるのが見えた。あのような状況でスペースをつくるのは極めて難しい」と指摘。「それでも我々はスペースを生み出していたが、相手を揺さぶってもっと崩すために、より早いパス回しが必要だったかもしれない」と振り返った。

後半途中から起用したヤマルとウィリアムスに関しては「出場時間を与え、自信とリズムをつかませることが目的。これからの試合でより良い状態になってもらうため。次回のサウジアラビア戦（21日）では、彼らも他の選手たちも、もっと良くなっているはず」と期待した。