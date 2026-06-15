女性３人組バンド・ＳＨＩＳＨＡＭＯのドラムス・吉川美冴貴が１６日までに自身のインスタグラムを更新。ラストライブ後の心境をつづった。

ＳＨＩＳＨＡＭＯは１４日、地元・川崎市のＵｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）でラストライブを行った。２５年２月から体調不良のため活動休止していたドラムスの吉川は、ダブルアンコールにサプライズ登場。限定復帰し、力強いドラムプレーを披露していた。

「こんばんは。お久しぶりです。ドラムの吉川です。この度はご心配をおかけしました」と書き出した吉川は「お休みしている間、だんだん大好きなドラムが思うように叩けなくなっていって、音楽まで聴けなくなって、一度はステージに立つことを完全に諦めたこともありました」と吐露。続けて「それでも皆さんに最後にどうしてもお会いしたくてもう一度心を奮い立たせました」とラストライブへの出演を決めた心境を明かした。

さらに「２日間、２人と同じステージに、そして夢にまで見た等々力のステージに立てて、皆さんにちゃんと自分の言葉でありがとうとさようならを言えて、本当に本当に嬉しかったです」と振り返り、「皆さんとお別れするのはとても寂しいですが、ＳＨＩＳＨＡＭＯの音楽はずっと残っていきます」「皆さんにとっても、ＳＨＩＳＨＡＭＯと過ごした時間が、ＳＨＩＳＨＡＭＯが残した音楽が、これからも生きる力になってくれたらとても嬉しいです」とファンへメッセージを送った。最後は「ＳＨＩＳＨＡＭＯのおかげで私の人生はとても色鮮やかになりました！ １５歳の春、朝子に、そして１９歳の夏、松岡に出会えて本当に良かったです」とメンバーへ感謝。「またどこかでお会いできますように！」と締めくくった。

この投稿には「ずっとずっと待ってました」「闘ってくれてありがとう」「おかえりなさい！！」「吉川さんのドラムと笑顔が世界で１番すきです」「信じて待ってました」「よっちゃんの未来に幸あれ〜」などのコメントが寄せられている。

ＳＨＩＳＨＡＭＯは、このライブをもってバンド活動に終止符を打った。