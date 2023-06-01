日本代表が戦術確認中に”まさかの光景”！ダラス開催のW杯で目撃したアメリカらしさ全開の演出とは？【現地発コラム】
2026年６月14日（日本時間15日）、ダラス・スタジアムで行なわれた日本対オランダ戦。キックオフから緊迫した展開が続くなか、22分に今大会から導入された３分間の「ハイドレーションタイム」を迎えた。
ハイドレーションタイムは単なる飲水休憩ではない。選手たちが輪になり、監督やコーチから指示を受ける“作戦会議”の場としても活用される。
その時だった。”まさかの光景”が──。
スタジアム中央の大型ビジョンに、突如チアリーダーたちの姿が映し出された。軽快な音楽に合わせ、華麗なダンスを披露する。
もちろん、記者の視線は戦術確認を行なう日本代表へ向く。しかし、その一方で目に飛び込んでくるのは、スタジアムを盛り上げるチアリーダーたちのパフォーマンスだ。
視線の左には真剣な表情で話し合う日本代表。右には観客を沸かせるチアリーダーたち。そのコントラストが実に印象的だった。
真剣勝負のワールドカップの最中でもエンターテインメントを忘れない──。いかにもアメリカらしい演出だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
ハイドレーションタイムは単なる飲水休憩ではない。選手たちが輪になり、監督やコーチから指示を受ける“作戦会議”の場としても活用される。
その時だった。”まさかの光景”が──。
もちろん、記者の視線は戦術確認を行なう日本代表へ向く。しかし、その一方で目に飛び込んでくるのは、スタジアムを盛り上げるチアリーダーたちのパフォーマンスだ。
視線の左には真剣な表情で話し合う日本代表。右には観客を沸かせるチアリーダーたち。そのコントラストが実に印象的だった。
真剣勝負のワールドカップの最中でもエンターテインメントを忘れない──。いかにもアメリカらしい演出だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF