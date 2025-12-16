俳優の高杉真宙（29）が、来年3月に東京・シアタークリエで上演される舞台「リラティブリー・スピーキング〜この人、わたしのお父さん〜」に主演する。舞台出演は23年の「ロミオとジュリエット」以来4年ぶりで「ただただ楽しみ。空回らないよう丁寧に仕上げていきたい」と意気込んでいる。

1967年に英ロンドンで初演された歴史ある戯曲。真面目で不器用な性格の主人公は、恋人との結婚を急ぐあまり、とんでもない勘違いを突き進んでいく。高杉はコメディー作品に出演することが念願だったといい「（今作は）僕自身大好きな作品。信じられないほどうれしい」と喜びを語った。4人の男女の会話劇で、恋人役を飯豊まりえ（28）、その元不倫相手を近藤芳正（64）、その妻を鈴木保奈美（59）が演じる。

製作関係者は「今回の役は真面目であればあるほど面白おかしくなるキャラクター。コメディーを演じるのに、これ以上のキャストはいない」と高杉の起用理由を説明。勘違いの喜劇の傑作で、高杉は「多くの方に足を運んでいただいて、舞台に魅了されて帰っていただきたい」と呼びかけた。