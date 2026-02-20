女性３人組バンドのＳＨＩＳＨＡＭＯが１３、１４日の２日間、地元・川崎市のＵｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）でラストライブを行った。

計７万人を動員。代表曲「明日も」など約３時間で２５曲をパフォーマンスした。体調不良のため活動休止していたドラムスの吉川美冴貴が、ダブルアンコールにサプライズ登場し、３曲限定で披露。２０１３年のデビューから１３年、バンド活動に終止符を打った。

このライブにサポートドラムとして参加したのが、音楽集団「ｅｌ ｔｅｍｐｏ（エル・テンポ）」のメンバー・歌川菜穂だった。

これまで赤い公園、ＴＨＥ ２で活動。ＳＨＩＳＨＡＭＯには２５年２月からサポートとして参加し、ラストライブでもアンコールまでの２２曲で力強いドラムプレーを披露した。

アンコールでは、ボーカル＆ギターの宮崎朝子から「私たち、ＳＨＩＳＨＡＭＯはこの人がいなければ、走り続けることができませんでした。サポートドラムの歌川菜穂さんに大きな拍手を」と紹介を受けると、割れんばかりの拍手を浴びた。

こみ上げてくる感情を何度か抑えながら、歌川は「１年半ぐらいサポートさせていただいたんですけど、本当にＳＨＩＳＨＡＭＯの存在と楽曲に元気をもらっていました。１３年間パワーを与え続けるって、本当にすごいことだと思っていて。自分もバンドをやっていたから思うんですけど。同じ時代を生きたバンドマンとして、こういうピンチに力を貸すことができたのが、とてもうれしかったです」とかみ締めた。

「これからも勝手にＳＨＩＳＨＡＭＯを聴くので、勝手に元気をもらいます。大好き！！」。ＳＨＩＳＨＡＭＯと過ごした時間は、１年半という期間以上に濃密だったことを感じさせた。（加茂 伸太郎）