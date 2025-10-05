楽天の新監督に、前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することが１５日、分かった。チームは借金１６でリーグ最下位に低迷中。１０日に三木肇監督（４９）の休養が発表されてからは塩川達也ヘッドコーチ（４３）が監督代行を務めているが、吉井氏がリーグ戦再開初戦となる１９日の古巣ロッテ戦（ＺＯＺＯ）からタクトを振るう見込み。シーズン途中という異例のタイミングで据えた新指揮官の下、巻き返しを図る。

現役時代の激情エピソードは数多い吉井氏だが、ロッテの監督として、メディアに対して怒りをあらわにしたことはない。劇的なサヨナラ勝利でも、大敗を喫しても、できるだけ感情の起伏を表に出さないように、淡々と取材対応しようと努めているようにも映った。

それでも、投手出身で、指導者としての経験も豊富なだけに、投手がふがいない投球をしたときには厳しい言葉を向けた。ドジャース移籍のため佐々木朗希が抜けた昨季は、左右のエースと期待をかけた小島と種市に対して「この２人が本当にしっかりしてくれないと困ります」といった発言を何度も繰り返した。もちろん、メディアにだけではなく、選手にも直接、思いを伝えており、コミュニケーションはしっかりと取るタイプの監督だった。投手にとって、吉井氏の経験と理論に基づいたアドバイスは有益で的を射ているだけに、素直に聞き入れられてもいた。

８年ぶりのパ・リーグ最下位に終わった昨季のロッテ監督退任時、吉井氏はＺＯＺＯで行われたセレモニーに参加してあいさつ。「ファンの皆さまには今季は嫌な思いをさせて申し訳ありません。スタッフ、コーチ、選手の皆さんにも嫌な思いをさせて申し訳ありません。結果は全て私の責任です。本当はもうちょっとやりたかったのですが、今日で監督を辞めます」と涙を流して謝罪しつつ、未練ものぞかせていた。１年もたたずに巡ってきた監督再挑戦のチャンス。元来は熱血漢だけに、内心は早くも燃えているに違いない。

◆吉井 理人（よしい・まさと）１９６５年４月２０日、和歌山県生まれ。６１歳。箕島高から８３年ドラフト２位で近鉄入団。９５年ヤクルトに移籍し、９７年オフにＦＡでメッツ入り。メジャー３球団を経て２００３年からオリックス。０７年途中でロッテに移籍し、同年引退した。０８〜１２年は日本ハム、１５年ソフトバンク、１６〜１８年日本ハム、１９〜２２年ロッテとコーチを歴任。２３〜２５年にロッテ監督。日米通算５４７登板で１２１勝１２９敗６２セーブ。右投右打。