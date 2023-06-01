BOYNEXTDOOR、新アルバム『HOME』が1位 通算4作目【オリコンランキング】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）の最新アルバム『HOME』が、16日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において、1位に初登場。『No Genre』（2025年5月26日付）以来、通算4作目の1位を獲得した。初週売上は15.9万枚。
【ライブ写真】カジュアルな衣装で再登場し「06070」を披露したBOYNEXTDOOR
タイトル曲「VIRAL」には、BOYNEXTDOORの音楽がより多くの人に届いてほしいという願いが込められている。別れた相手を音楽で引き留めようとする気持ちを描いた歌詞や、「俺の著作権を懸けるよ」といったアーティストならではの表現が印象的な楽曲となっている。
そのほか、練習生時代のエピソードを題材にした「06070」、家族へ伝えたい思いを歌詞に込めた「Forever You」などが収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞
【ライブ写真】カジュアルな衣装で再登場し「06070」を披露したBOYNEXTDOOR
タイトル曲「VIRAL」には、BOYNEXTDOORの音楽がより多くの人に届いてほしいという願いが込められている。別れた相手を音楽で引き留めようとする気持ちを描いた歌詞や、「俺の著作権を懸けるよ」といったアーティストならではの表現が印象的な楽曲となっている。
そのほか、練習生時代のエピソードを題材にした「06070」、家族へ伝えたい思いを歌詞に込めた「Forever You」などが収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞