櫻坂46、通算14作目のシングル1位 今年度女性アーティスト最高の記録も【オリコンランキング】
櫻坂46の最新シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」が、16日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場。6作連続、通算では14作目となるシングル1位を獲得した。
【動画】幻想的！「What’s “KAZOKU”?」MV公開
初週売上は52.3万枚で、2026年4月20日付での乃木坂46を上回り【※1】今年度女性アーティスト最高初週売上【※2】を記録。昨年10月発売の「Unhappy birthday構文」（2025年11月10日付）、前作「The growing up train」（2026年3月23日付）に続き、3作連続、通算では4作目の初週売上50万枚超えとなった。
また2020年12月21日付での1stシングル「Nobody’s fault」から、15作連続の初週売上30万枚超えも記録した。
【※1】乃木坂46『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』初週売上51.8万枚
【※2】今年度（2026年度）は、2025年12月22日付よりスタート
坂道グループ初の両A面シングルとなる本作では、二期生の森田ひかるを両曲のセンターに起用。2025年3月3日付「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位も獲得した11thシングル「UDAGAWA GENERATION」以来の表題曲センターとなる。
4月11日、12日には、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で女性グループとして初となる単独公演を実施。2027年にはアジアツアーの開催も予定している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞
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初週売上は52.3万枚で、2026年4月20日付での乃木坂46を上回り【※1】今年度女性アーティスト最高初週売上【※2】を記録。昨年10月発売の「Unhappy birthday構文」（2025年11月10日付）、前作「The growing up train」（2026年3月23日付）に続き、3作連続、通算では4作目の初週売上50万枚超えとなった。
【※1】乃木坂46『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』初週売上51.8万枚
【※2】今年度（2026年度）は、2025年12月22日付よりスタート
坂道グループ初の両A面シングルとなる本作では、二期生の森田ひかるを両曲のセンターに起用。2025年3月3日付「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位も獲得した11thシングル「UDAGAWA GENERATION」以来の表題曲センターとなる。
4月11日、12日には、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で女性グループとして初となる単独公演を実施。2027年にはアジアツアーの開催も予定している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞