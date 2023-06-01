スコアレスドローに終わった Photo/Getty Images

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MATCH 14　グループH第1戦

2026年6月16日 1:00キックオフ（会場：アトランタスタジアム)

スペイン 0-0 カーボベルデ

グループHの初戦では、2010年大会以来の優勝を目指すスペインと、ワールドカップ初出場のカーボベルデが激突した。

今大会優勝候補の呼び声が高いスペインと、アフリカ予選を首位で突破したカーボベルデ。大方の予想通り、試合はスペインがボールを繋いで主導権を握る展開となるが、カーボベルデの組織的な守備に苦しむ。

すると39分にスペインに決定機が訪れる。ロドリの絶妙なパスに逆サイドのマルク・ククレジャが反応し抜け出しに成功。頭で折り返し、フェラン・トーレスが至近距離でシュートを放つがこれがクロスバーを直撃。そのこぼれ球をミケル・オヤルサバルが押し込むも、カーボベルデの守護神ボジーニャのファインセーブに阻まれた。

後半のその構図は変わらず。このまま無得点で終わる訳にはいかないスペインは、71分にラミン・ヤマルとミケル・メリーノを投入。すると早速、ワールドカップデビューを果たしたヤマルが右サイドで仕掛けるなど、攻撃にリズムを生み出す。再三チャンスを作るが、それでもなかなか得点に結びつかないスペイン。片や体を張った守備で対応し最後まで集中を切らせないカーボベルデ。スペインはその後も選手を投入するも、最後までゴールは生まれず試合は終了。今大会初のスコアレスドローに終わり、初出場のカーボベルデは初めての勝ち点を獲得し、逆にスペインは危惧すべき勝ち点1となった。

［スコア］
スペイン 0-0 カーボベルデ

［得点者］

［ポゼッション］
スペイン62 %
　
カーボベルデ28 %
　
中立10 %

［シュート数］
スペイン：27本

カーボベルデ：6本

［枠内シュート］
スペイン：7本

カーボベルデ：1本

［イエローカード］
スペイン
ペドリ

カーボベルデ
シドニー・カブラル

［レッドカード］
スペイン
なし

カーボベルデ
なし

スペイン

フォーメーション：［4-3-3］

監督：ルイス。デ・ラ・フエンテ

GK
ウナイ・シモン（アスレティック）

DF
マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
アイメリック・ラポルト（アスレティック）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
マルク・ククレジャ（チェルシー）

MF
ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）
ガビ（バルセロナ）
ロドリ（マンチェスター・シティ）
ペドリ（バルセロナ）

FW
フェラン・トーレス（バルセロナ）
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

交代出場
71分　ラミン・ヤマル（バルセロナ）
71分　ミケル・メリーノ（アーセナル）
81分　ダニ・オルモ（バルセロナ）
87分　ニコ・ウィリアムズ

カーボベルデ

フォーメーション：［4-3-3］

監督：ペドロ・レイロン・ブリット

GK
ボジーニャ（チャベス）

DF
ディネイ（アル・バタエフ）
ピコ（シャムロック・ローバーズ）
シドニー・カブラル（ベンフィカ）
スティーブン・モレイラ（コロンバス・クルー）

MF
ケビン・ピナ（クラスノダール）
ジョバネ・カブラル（エストレラ・アマドゥーラ）
ジャミロ・モンテイロ（ズウォレ）
ラロス・ドゥアルテ（プスカシュ・アカデミア）

FW
ダイロン・リブラメント（カーサ・ピア）
ライアン・メンデス（ウードゥル）

交代出場
61分　ヌーノ・ダ・コスタ（バシャクシェヒル）
61分　ウィリー・セメド（オモニア）
61分　デロイ・ドゥアルテ（ルドゴレツ）
76分　ジョアン・パウロ・フェルナンデス（ステアウア・ブカレスト）
79分　ジャミロ・モンテイロ（ズウォレ）