MATCH 14 グループH第1戦



2026年6月16日 1:00キックオフ（会場：アトランタスタジアム)



スペイン 0-0 カーボベルデ



グループHの初戦では、2010年大会以来の優勝を目指すスペインと、ワールドカップ初出場のカーボベルデが激突した。



今大会優勝候補の呼び声が高いスペインと、アフリカ予選を首位で突破したカーボベルデ。大方の予想通り、試合はスペインがボールを繋いで主導権を握る展開となるが、カーボベルデの組織的な守備に苦しむ。





すると39分にスペインに決定機が訪れる。ロドリの絶妙なパスに逆サイドのマルク・ククレジャが反応し抜け出しに成功。頭で折り返し、フェラン・トーレスが至近距離でシュートを放つがこれがクロスバーを直撃。そのこぼれ球をミケル・オヤルサバルが押し込むも、カーボベルデの守護神ボジーニャのファインセーブに阻まれた。後半のその構図は変わらず。このまま無得点で終わる訳にはいかないスペインは、71分にラミン・ヤマルとミケル・メリーノを投入。すると早速、ワールドカップデビューを果たしたヤマルが右サイドで仕掛けるなど、攻撃にリズムを生み出す。再三チャンスを作るが、それでもなかなか得点に結びつかないスペイン。片や体を張った守備で対応し最後まで集中を切らせないカーボベルデ。スペインはその後も選手を投入するも、最後までゴールは生まれず試合は終了。今大会初のスコアレスドローに終わり、初出場のカーボベルデは初めての勝ち点を獲得し、逆にスペインは危惧すべき勝ち点1となった。［スコア］スペイン 0-0 カーボベルデ［得点者］［ポゼッション］スペイン62 %カーボベルデ28 %中立10 %［シュート数］スペイン：27本カーボベルデ：6本［枠内シュート］スペイン：7本カーボベルデ：1本［イエローカード］スペインペドリカーボベルデシドニー・カブラル［レッドカード］スペインなしカーボベルデなしスペインフォーメーション：［4-3-3］監督：ルイス。デ・ラ・フエンテGKウナイ・シモン（アスレティック）DFマルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）アイメリック・ラポルト（アスレティック）パウ・クバルシ（バルセロナ）マルク・ククレジャ（チェルシー）MFファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）ガビ（バルセロナ）ロドリ（マンチェスター・シティ）ペドリ（バルセロナ）FWフェラン・トーレス（バルセロナ）ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）交代出場71分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）71分 ミケル・メリーノ（アーセナル）81分 ダニ・オルモ（バルセロナ）87分 ニコ・ウィリアムズカーボベルデフォーメーション：［4-3-3］監督：ペドロ・レイロン・ブリットGKボジーニャ（チャベス）DFディネイ（アル・バタエフ）ピコ（シャムロック・ローバーズ）シドニー・カブラル（ベンフィカ）スティーブン・モレイラ（コロンバス・クルー）MFケビン・ピナ（クラスノダール）ジョバネ・カブラル（エストレラ・アマドゥーラ）ジャミロ・モンテイロ（ズウォレ）ラロス・ドゥアルテ（プスカシュ・アカデミア）FWダイロン・リブラメント（カーサ・ピア）ライアン・メンデス（ウードゥル）交代出場61分 ヌーノ・ダ・コスタ（バシャクシェヒル）61分 ウィリー・セメド（オモニア）61分 デロイ・ドゥアルテ（ルドゴレツ）76分 ジョアン・パウロ・フェルナンデス（ステアウア・ブカレスト）79分 ジャミロ・モンテイロ（ズウォレ）