［W杯マッチ14］初出場のカーボベルデ、強豪スペインとスコアレスドローで勝ち点1を獲得
MATCH 14 グループH第1戦
2026年6月16日 1:00キックオフ（会場：アトランタスタジアム)
スペイン 0-0 カーボベルデ
グループHの初戦では、2010年大会以来の優勝を目指すスペインと、ワールドカップ初出場のカーボベルデが激突した。
今大会優勝候補の呼び声が高いスペインと、アフリカ予選を首位で突破したカーボベルデ。大方の予想通り、試合はスペインがボールを繋いで主導権を握る展開となるが、カーボベルデの組織的な守備に苦しむ。
後半のその構図は変わらず。このまま無得点で終わる訳にはいかないスペインは、71分にラミン・ヤマルとミケル・メリーノを投入。すると早速、ワールドカップデビューを果たしたヤマルが右サイドで仕掛けるなど、攻撃にリズムを生み出す。再三チャンスを作るが、それでもなかなか得点に結びつかないスペイン。片や体を張った守備で対応し最後まで集中を切らせないカーボベルデ。スペインはその後も選手を投入するも、最後までゴールは生まれず試合は終了。今大会初のスコアレスドローに終わり、初出場のカーボベルデは初めての勝ち点を獲得し、逆にスペインは危惧すべき勝ち点1となった。
［スコア］
スペイン 0-0 カーボベルデ
［得点者］
［ポゼッション］
スペイン62 %
カーボベルデ28 %
中立10 %
［シュート数］
スペイン：27本
カーボベルデ：6本
［枠内シュート］
スペイン：7本
カーボベルデ：1本
［イエローカード］
スペイン
ペドリ
カーボベルデ
シドニー・カブラル
［レッドカード］
スペイン
なし
カーボベルデ
なし
スペイン
フォーメーション：［4-3-3］
監督：ルイス。デ・ラ・フエンテ
GK
ウナイ・シモン（アスレティック）
DF
マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
アイメリック・ラポルト（アスレティック）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
マルク・ククレジャ（チェルシー）
MF
ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）
ガビ（バルセロナ）
ロドリ（マンチェスター・シティ）
ペドリ（バルセロナ）
FW
フェラン・トーレス（バルセロナ）
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
交代出場
71分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）
71分 ミケル・メリーノ（アーセナル）
81分 ダニ・オルモ（バルセロナ）
87分 ニコ・ウィリアムズ
カーボベルデ
フォーメーション：［4-3-3］
監督：ペドロ・レイロン・ブリット
GK
ボジーニャ（チャベス）
DF
ディネイ（アル・バタエフ）
ピコ（シャムロック・ローバーズ）
シドニー・カブラル（ベンフィカ）
スティーブン・モレイラ（コロンバス・クルー）
MF
ケビン・ピナ（クラスノダール）
ジョバネ・カブラル（エストレラ・アマドゥーラ）
ジャミロ・モンテイロ（ズウォレ）
ラロス・ドゥアルテ（プスカシュ・アカデミア）
FW
ダイロン・リブラメント（カーサ・ピア）
ライアン・メンデス（ウードゥル）
交代出場
61分 ヌーノ・ダ・コスタ（バシャクシェヒル）
61分 ウィリー・セメド（オモニア）
61分 デロイ・ドゥアルテ（ルドゴレツ）
76分 ジョアン・パウロ・フェルナンデス（ステアウア・ブカレスト）
79分 ジャミロ・モンテイロ（ズウォレ）