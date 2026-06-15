◇W杯北中米大会1次リーグH組 カボベルデ0―0スペイン（2026年6月15日 アタランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグH組第1戦は15日（日本時間16日）、初出場カボベルデ（FIFAランク67位）がスペイン（同2位）に0―0のドロー。40歳の守護神GKボジニャ（チャベス/ポルトガル）がファインセーブ連発でチームを救い、歴史的な勝ち点1を獲得した。

下馬評では圧倒的不利と見られる中、劣勢の展開となったがGKボジニャを中心とした守備陣が奮起。最後まで粘り強く耐え抜きスペイン攻撃陣をシャットアウト。歴史的な勝ち点1を獲得し、イレブンは優勝したように喜びを爆発させた。

初出場国が欧州王者と引き分けに終わった結末に海外メディアも衝撃。英BBC放送は「信じられないほどの偉業。カボベルデはまるで優勝したかのように祝っているが、それも無理はない」と絶賛。米スポーツ専門局ESPNは「W杯の中でも最大の番狂わせ。GKボジニャはサッカー人生において最高の瞬間として記憶に残るだろう」と伝えた。

この日、7本のシュートセーブを記録するなど大活躍の守護神GKボジニャはマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に選出。試合後には涙する場面もあり、英BBC放送は「この出来事の感情があまりにも大きすぎて、耐えきれなくなったので号泣したのだろう」と報じた。