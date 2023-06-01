「マジで情けない連中だ」「冗談でしょ」Ｗ杯初出場国にドローのスペイン、ファン唖然「笑える。過大評価されてるんだよ」「つまらないチームだ」
2010年に優勝を経験している伝統国が、大会初出場国を相手に、最後までゴールを奪えなかった。
スペイン代表は現地６月15日、北中米ワールドカップのグループステージＨ組の第１節で、カーボベルデ代表と対戦した。
ポゼッションで圧倒的に上回り、攻め立てるも、相手の堅牢な守備を崩せない。フィニッシュの精度を欠き、27本のシュートはいずれも空砲に。
試合は０−０で決着。結果を伝えるスペイン代表の公式アカウントには、以下のような声が寄せられた。
「冗談でしょ」
「最悪のスタートだ」
「恥ずべきことだ」
「マジで情けない連中だ」
「お前たちは本当に恥ずかしい限りだ」
「つまらないチームだ」
「最大の恥だ」
「歴史的な失態だろう」
「もうエリートじゃない」
「笑える。過大評価されてるんだよ」
「失望させてくれてありがとう」
「怒りに任せてテレビを壊してしまった」
「ガビ？ 君は何のプラスにもならない」
「監督の采配が酷い」
「戦術の組み立てが悪く、ベンチから状況を変える能力は皆無」
「最悪だったのは、今回もまた監督だ」
「パス回しの王者。誰も突破できない」
「グループステージを突破できたら奇跡だ 」
まさかの結末に、唖然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
スペイン代表は現地６月15日、北中米ワールドカップのグループステージＨ組の第１節で、カーボベルデ代表と対戦した。
ポゼッションで圧倒的に上回り、攻め立てるも、相手の堅牢な守備を崩せない。フィニッシュの精度を欠き、27本のシュートはいずれも空砲に。
試合は０−０で決着。結果を伝えるスペイン代表の公式アカウントには、以下のような声が寄せられた。
「最悪のスタートだ」
「恥ずべきことだ」
「マジで情けない連中だ」
「お前たちは本当に恥ずかしい限りだ」
「つまらないチームだ」
「最大の恥だ」
「歴史的な失態だろう」
「もうエリートじゃない」
「笑える。過大評価されてるんだよ」
「失望させてくれてありがとう」
「怒りに任せてテレビを壊してしまった」
「ガビ？ 君は何のプラスにもならない」
「監督の采配が酷い」
「戦術の組み立てが悪く、ベンチから状況を変える能力は皆無」
「最悪だったのは、今回もまた監督だ」
「パス回しの王者。誰も突破できない」
「グループステージを突破できたら奇跡だ 」
まさかの結末に、唖然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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