NY株式15日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均　　　51821.77（+619.51　+1.21%）
ナスダック　　　26650.52（+761.68　+2.94%）
CME日経平均先物　69795（大証終比：+395　+0.57%）

欧州株式15日終値
英FT100　 10430.62（-41.10　-0.39%）
独DAX　 24894.01（+258.71　+1.05%）
仏CAC40　 8384.01（+33.14　+0.40%）

米国債利回り
2年債　 　4.060（-0.021）
10年債　 　4.469（-0.010）
30年債　 　4.972（+0.005）
期待インフレ率　 　2.326（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.954（-0.041）
英　国　　4.812（-0.024）
カナダ　　3.412（+0.011）
豪　州　　4.807（-0.005）
日　本　　2.573（-0.044）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝80.46（-4.42　-5.21%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4341.30（+102.50　+2.42%）

ビットコイン（ドル）
66701.00（+2729.29　+4.27%）
（円建・参考値）
1069万0169円（+437423　+4.27%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ