ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は６１９ドル高 ナスダックも２．９％の大幅高
NY株式15日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均 51821.77（+619.51 +1.21%）
ナスダック 26650.52（+761.68 +2.94%）
CME日経平均先物 69795（大証終比：+395 +0.57%）
欧州株式15日終値
英FT100 10430.62（-41.10 -0.39%）
独DAX 24894.01（+258.71 +1.05%）
仏CAC40 8384.01（+33.14 +0.40%）
米国債利回り
2年債 4.060（-0.021）
10年債 4.469（-0.010）
30年債 4.972（+0.005）
期待インフレ率 2.326（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.954（-0.041）
英 国 4.812（-0.024）
カナダ 3.412（+0.011）
豪 州 4.807（-0.005）
日 本 2.573（-0.044）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝80.46（-4.42 -5.21%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4341.30（+102.50 +2.42%）
ビットコイン（ドル）
66701.00（+2729.29 +4.27%）
（円建・参考値）
1069万0169円（+437423 +4.27%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51821.77（+619.51 +1.21%）
ナスダック 26650.52（+761.68 +2.94%）
CME日経平均先物 69795（大証終比：+395 +0.57%）
欧州株式15日終値
英FT100 10430.62（-41.10 -0.39%）
独DAX 24894.01（+258.71 +1.05%）
仏CAC40 8384.01（+33.14 +0.40%）
米国債利回り
2年債 4.060（-0.021）
10年債 4.469（-0.010）
30年債 4.972（+0.005）
期待インフレ率 2.326（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.954（-0.041）
英 国 4.812（-0.024）
カナダ 3.412（+0.011）
豪 州 4.807（-0.005）
日 本 2.573（-0.044）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝80.46（-4.42 -5.21%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4341.30（+102.50 +2.42%）
ビットコイン（ドル）
66701.00（+2729.29 +4.27%）
（円建・参考値）
1069万0169円（+437423 +4.27%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ