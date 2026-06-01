◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組 スペイン０―０カボベルデ（１５日、アトランタ競技場）

Ｗ杯初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が今大会の優勝候補スペイン（同２位）と０―０で引き分けた。記念すべきＷ杯初戦で歴史的勝ち点１を挙げた。

徹底した全員守備を崩さなかった。前半からスペインの猛攻を受け続けたが、耐え抜いた。前後半で２７本のシュートを浴びたが、ＧＫのボジニャの好セーブが光り、耐えきった。

アフリカ予選では７勝２分け１敗の好成績で通過。同組の強豪のカメルーンらを破る強さを見せたていたカボベルデが世界にその実力を示した。

次戦は２１日（日本時間２２日７：００）にウルグアイと対戦する。強敵との試合が続くが、１次リーグ突破を目指す。

◆カボベルデ（初出場） ＦＩＦＡランク６７位。アフリカ選手権の最高成績は８強（２０１３、２３年）。ブビスタ監督（５６）。主な選手はＤＦコスタ（ビリャレアル）、ＭＦモンテイロ（ズウォレ）。アフリカ大陸の西海岸から約６２０キロ離れた群島国家。首都プライア。人口は約６０万人。面積は約４千平方キロメートル（滋賀県程度）。７５年までポルトガル領で公用語はポルトガル語。信仰はカトリック。年降水量が極端に少なく、農業生産に適さない。出稼ぎや移住する人が多く、本国の人口よりも海外在住者の方が多い。海外からの送金は、国のＧＤＰの約２割を占める。第２の都市ミンデロは補給港で、日本船のマグロ漁の基地がある。