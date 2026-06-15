◇W杯北中米大会1次リーグH組 スペイン 0―0 カボベルデ（2026年6月15日 米国・アトランタ）

4大会ぶりの優勝を狙うFIFAランキング2位スペインが、67位カボベルデと0―0で引き分けた。

カボベルデはアフリカ予選を突破して初出場を決めた人口50万人強の小国。圧倒的に優位とみられた一戦だったが、スペースを埋めて出足が速く、体を張った相手の守備に苦戦し、なかなかゴールをこじ開けられない。注目を集める18歳のFWヤマルが負傷明けでベンチスタートとなった中、MFペドリの初シュートは前半15分。その後は好機を重ねて、同39分には左からの折り返しに右足を合わせたFWトレスのシュートはクロスバーに嫌われ、高く上がった跳ね返りをFWオヤルサバルが頭で捉えた一撃は相手GKにぎりぎりで弾かれた。前半はシュート13本を放ったものの、不発に終わった。

後半に入ってもスペインの攻勢は続いたが、ゴールを奪えずに26分にはヤマルがW杯初出場。右サイドから独特のボールタッチでリズムを変えたが、それでもゴールは生まれなかった。

前日はドイツが人口15万人の初出場国キュラソーを7―1と圧倒。同様のゴールラッシュが期待されていたが、最後まで得点できずに予想外のスコアレスドローに終わった。