◇W杯北中米大会1次リーグH組 カボベルデ0―0スペイン（2026年6月15日 アタランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第1戦は15日（日本時間16日）、初出場カボベルデ（FIFAランク67位）がスペイン（同2位）と0―0のドロー。40歳の守護神GKボジニャ（チャベス/ポルトガル）がファインセーブ連発でチームを救い、歴史的な勝ち点1獲得に貢献した。

カボベルデはアフリカ大陸北西沖の島国で面積が日本の滋賀県並み、人口約52万5000人という小国。記念すべきW杯デビュー戦の相手は国際Aマッチ初対戦となる“無敵艦隊”スペイン。豪華タレントを擁する優勝候補といきなり激突することになった。

下馬評では圧倒的不利と見られる中、40歳GKボジニャ（チャベス）を中心とした守備陣が奮起。前半39分、FWオヤルサバル（Rソシエダード）のヘディングシュートをGKボジニャが飛び上がって指先で弾き出すファインセーブ。同アディショナルタイムにもDFラポルト（ビルバオ）のヘディングシュートを横っ飛びで防ぐなど好守連発で前半を0―0で終えた。

後半も劣勢の展開が続いたが無失点のまま同26分を迎えると、しびれを切らしたスペインが“温存”していたFWヤマル（バルセロナ）を投入。

ピンチの連続となるも相手の猛攻を最後まで粘り強く耐え抜きスコアレスのまま試合終了のホイッスル。初出場ながら大健闘を見せ、スペイン相手に“世紀の番狂わせ”を起こし初の勝ち点1を獲得する歴史的な1日となった。