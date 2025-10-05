楽天の新監督に、前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することが１５日、分かった。チームは交流戦１試合を残して借金１６でリーグ最下位に低迷中。１０日に三木肇監督（４９）の休養が発表されてからは塩川達也ヘッドコーチ（４３）が監督代行を務めているが、吉井氏がリーグ戦再開初戦となる１９日の古巣ロッテ戦（ＺＯＺＯ）からタクトを振るう見込み。シーズン途中という異例のタイミングで据えた新指揮官の下、巻き返しを図る。

楽天が三木監督の休養を電撃発表して以降、水面下で新指揮官の招へいに動いていた。現在、リーグ最下位に低迷。シーズンはまだ８０試合残っており、一つでも上の順位を目指すために、異例ではあるがシーズン途中で新体制に移行する必要があると判断した。複数の球界関係者の話を総合すると、吉井氏本人も球団側の熱烈オファーをすぐに快諾し、監督業の復帰へ意欲を燃やしているという。

吉井氏は現役時代、投手として近鉄、ヤクルトで３度のリーグ優勝と２度の日本一を経験。メッツ、エクスポズ、ロッキーズのＭＬＢ３球団を渡り歩き、日米通算１２１勝を挙げた。０７年にロッテで現役を終えると、０８年に日本ハムで１軍投手コーチとして指導者人生をスタート。ダルビッシュ有（パドレス）や大谷翔平（ドジャース）らを一流の投手に育てた。その手腕を買われて、侍ジャパンでも投手コーチも務めた。２２年にはピッチングコーディネーターとして佐々木朗希（ドジャース）を指導。２３年からは３年間、ロッテで監督を務め、就任１年目には前年５位だったチームを２位に躍進させた実績もある。

今季、楽天は４月中旬までは首位を争うも、急失速。開幕前に宗山、西口ら主力が離脱し、助っ人のボイトが極度の打撃不振に陥った影響も大きく響いた。６３試合を終えて２３勝３９敗１分けの借金１６。５月以降はコーチの配置転換も実施したが、劇的な改善は見られなかった。１０日に三木監督の休養が電撃発表されてからは、塩川ヘッドが監督代行を務めてきた。

誤算続きの台所事情を強いられ、投打で課題は山積みとなっている。得点数（１８８）、防御率（３・６１）はともにリーグワースト。吉井氏の豊富な知見と個々の能力を引き出す的確な指導力を生かし、投手陣の立て直しなどを中心に浮上の糸口を探っていくことになる。

チームは１７日に阪神との交流戦最終戦（甲子園）を残す。吉井新監督の初陣はリーグ再開初戦となる１９日のロッテ戦が最有力。いきなり古巣との対決となれば、一層注目を集めることになりそうだ。和歌山出身。関西弁でコミュニケーションをとる明るい人柄も大きな魅力。「おいやん」の愛称で親しまれる新指揮官が、今はどん底にいるイーグルスの救世主となる。

◆吉井 理人（よしい・まさと）１９６５年４月２０日、和歌山県生まれ。６１歳。箕島高から８３年ドラフト２位で近鉄入団。９５年ヤクルトに移籍し、９７年オフにＦＡでメッツ入り。メジャー３球団を経て２００３年からオリックス。０７年途中でロッテに移籍し、同年引退した。０８〜１２年は日本ハム、１５年ソフトバンク、１６〜１８年日本ハム、１９〜２２年ロッテとコーチを歴任。２３〜２５年にロッテ監督。日米通算５４７登板で１２１勝１２９敗６２セーブ。右投右打。