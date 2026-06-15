◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組 スペイン０―０カボベルデ（１５日、アトランタ競技場）

４大会ぶりの優勝を目指すスペイン（ＦＩＦＡランク２位）とＷ杯初出場のカボベルデ（同６７位）の一戦は、スペイン大量得点の戦前の予想を覆し、０―０で試合を終えた。

１点が遠かった。スペインは前半から左サイドを起点に猛攻を仕掛け、相手を大きく上回る２７本のシュートを打ち、何度も決定機をつくったが、相手ＧＫのボジニャの好セーブもあり、９０分を０―０で終えた。

後半２６分には、１８歳の神童ヤマル（バルセロナ）を投入。流れを変えようとしたが、カボベルデの全員守備の前に、最後までゴールネットを揺らせなかった。

予選では一度も負けず、無失点での５連勝を記録。強さを発揮していたが、初戦で勝ち点３を逃すスタートとなった。

次戦は２１日（日本時間２２日１：００）にサウジアラビア戦を迎える。

◆スペイン（１３大会連続１７度目） ＦＩＦＡランク２位。Ｗ杯は２０１０年大会で初優勝。欧州選手権は４度優勝（１９６４、０８、１２、２４年）。２２年１２月からルイス・デ・ラフエンテ監督（６４）が指揮。主な選手はＭＦロドリ（マンチェスターＣ）、ＦＷヤマル（バルセロナ）。首都マドリード。人口４８００万人。