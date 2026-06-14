◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組 スペイン―カボベルデ（１５日、アトランタ競技場）

今大会の優勝候補スペイン（ＦＩＦＡランク２位）はＷ杯初出場となるカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）と１次リーグＨ組初戦で対戦。スペインの神童と評判のヤマル（バルセロナ）はベンチスタートとはなったが、２６分にガビと交代。観客からの大歓声を浴びながらのＷ杯初出場となった。

１８歳にして名門・バルセロナの１０番を背負うウィンガーは、４月にクラブで左ももを負傷。状態が危ぶまれていたが、出場にこぎ着けた。スペイン代表のＷ杯最年少得点記録（１８歳１１０日）は、この試合先発のＦＷガビが持っており、記録更新とはないが、得点にも期待がかかる。

◇ラミン・ヤマル ２００７年７月１３日、スペインでモロッコ人の父と赤道ギニア出身の母の間に生まれた。バルセロナの下部組織で育ち１５歳９か月１６日でトップチームデビュー。２３年のジョージア代表戦で１６歳１か月２６日での同国最年少出場と得点記録を塗り替えた。２４年から背番号１０を背負う。好きなポケモンはジガルデ。１７８センチ、７６キロ。