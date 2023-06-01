ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は６７３ドル高 ナスダックは２．９％の大幅高
NY株式15日（NY時間13:09）（日本時間02:09）
ダウ平均 51876.20（+673.94 +1.33%）
ナスダック 26645.39（+756.55 +2.93%）
CME日経平均先物 69810（大証終比：+410 +0.59%）
欧州株式15日終値
英FT100 10430.62（-41.10 -0.39%）
独DAX 24894.01（+258.71 +1.05%）
仏CAC40 8384.01（+33.14 +0.40%）
米国債利回り
2年債 4.058（-0.023）
10年債 4.469（-0.010）
30年債 4.972（+0.005）
期待インフレ率 2.325（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.954（-0.041）
英 国 4.812（-0.024）
カナダ 3.410（+0.009）
豪 州 4.807（-0.005）
日 本 2.573（-0.044）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝80.56（-4.32 -5.09%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4360.60（+121.80 +2.87%）
ビットコイン（ドル）
66819.50（+2847.79 +4.45%）
（円建・参考値）
1070万7157円（+456330 +4.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51876.20（+673.94 +1.33%）
ナスダック 26645.39（+756.55 +2.93%）
CME日経平均先物 69810（大証終比：+410 +0.59%）
欧州株式15日終値
英FT100 10430.62（-41.10 -0.39%）
独DAX 24894.01（+258.71 +1.05%）
仏CAC40 8384.01（+33.14 +0.40%）
米国債利回り
2年債 4.058（-0.023）
10年債 4.469（-0.010）
30年債 4.972（+0.005）
期待インフレ率 2.325（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.954（-0.041）
英 国 4.812（-0.024）
カナダ 3.410（+0.009）
豪 州 4.807（-0.005）
日 本 2.573（-0.044）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝80.56（-4.32 -5.09%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4360.60（+121.80 +2.87%）
ビットコイン（ドル）
66819.50（+2847.79 +4.45%）
（円建・参考値）
1070万7157円（+456330 +4.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ