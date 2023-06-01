NY株式15日（NY時間13:09）（日本時間02:09）
ダウ平均　　　51876.20（+673.94　+1.33%）
ナスダック　　　26645.39（+756.55　+2.93%）
CME日経平均先物　69810（大証終比：+410　+0.59%）

欧州株式15日終値
英FT100　 10430.62（-41.10　-0.39%）
独DAX　 24894.01（+258.71　+1.05%）
仏CAC40　 8384.01（+33.14　+0.40%）

米国債利回り
2年債　 　4.058（-0.023）
10年債　 　4.469（-0.010）
30年債　 　4.972（+0.005）
期待インフレ率　 　2.325（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.954（-0.041）
英　国　　4.812（-0.024）
カナダ　　3.410（+0.009）
豪　州　　4.807（-0.005）
日　本　　2.573（-0.044）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝80.56（-4.32　-5.09%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4360.60（+121.80　+2.87%）

ビットコイン（ドル）
66819.50（+2847.79　+4.45%）
（円建・参考値）
1070万7157円（+456330　+4.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ