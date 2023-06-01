日経225先物：16日2時＝350円高、6万9750円
16日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比350円高の6万9750円と急伸。日経平均株価の現物終値6万9317.5円に対しては432.50円高。出来高は8566枚となっている。
TOPIX先物期近は3998.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.1ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69750 +350 8566
日経225mini 69755 +355 148738
TOPIX先物 3998.5 -5 12161
JPX日経400先物 36220 -145 399
グロース指数先物 691 -2 344
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3998.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.1ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69750 +350 8566
日経225mini 69755 +355 148738
TOPIX先物 3998.5 -5 12161
JPX日経400先物 36220 -145 399
グロース指数先物 691 -2 344
東証REIT指数先物 売買不成立
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