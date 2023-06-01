　16日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比350円高の6万9750円と急伸。日経平均株価の現物終値6万9317.5円に対しては432.50円高。出来高は8566枚となっている。

　TOPIX先物期近は3998.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.1ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69750　　　　　+350　　　　8566
日経225mini 　　　　　　 69755　　　　　+355　　　148738
TOPIX先物 　　　　　　　3998.5　　　　　　-5　　　 12161
JPX日経400先物　　　　　 36220　　　　　-145　　　　 399
グロース指数先物　　　　　 691　　　　　　-2　　　　 344
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース