出会えたら即カゴ案件♡【ダイソー】可愛さ120点！「サンリオグッズ」

大人世代にとって子どもの頃から親しみのあるサンリオキャラクター。そのグッズが【ダイソー】で手に入るって知ってる？ 今回は数ある商品の中から、思わず手に取りたくなるアイテムを厳選してご紹介。手頃な価格なので、気になっていたキャラクターグッズを気軽に楽しめるのも魅力です。ぜひチェックしてみてください。

バッグにつけてアクセントに

【ダイソー】「クッションキーホルダー キティ ウインク」\330（税込）

中綿入りのふわふわとしたクッションキーホルダー。約10cm× 13cmと存在感のあるサイズで、バッグにつけるだけでコーデのアクセントになりそうです。ウィンクしているキティちゃんはもちろん、後ろからひょっこり顔をのぞかせるタイニーチャムのデザインも遊び心たっぷり。キャラクターはポチャッコやマイメロディなども展開されており、コンプリートするのもありかも！

1枚で二度楽しめる

【ダイソー】「ミニ巾着 （サンリオキャラクターズ）ゆるっとシンプル 」\110（税込）

この巾着の魅力は、表と裏で異なるキャラクターが楽しめること。ポチャッコとシナモロールがそれぞれプリントされており、気分によって違った表情を楽しめます。ライトグリーンやライトブルーの生地にピンクのひもを合わせたやさしい配色も魅力。約14cm × 18.5cmでの使いやすいサイズ感で、コスメや小物の収納にもぴったりです

中身が見えて使いやすいラメポーチ

【ダイソー】「ラメポーチ キャラクターミックス ごっこあそび 」\110（税込）

サンリオの人気キャラクターたちが集合したラメポーチ。くすみブルーのファスナーとクリア素材の組み合わせが涼しげな印象です。背面側全体に入ったラメがキラキラ輝き、持っているだけで気分が上がりそう。中身が一目で分かるので、リップや目薬などよく使う小物を入れておけばさっと取り出せて便利です。

大人も持てるキャラクターバッグ

【ダイソー】「デイリートートバッグS スクエア サンリオキャラクターズ レトロ 」\110（税込）

けろけろけろっぴやマロンクリームなど、懐かしいキャラクターがプリントされたトートバッグ。バッグ自体はブラウン系のカラーなので、キャラクターアイテムながら大人女性も取り入れやすいデザインです。500mlのペットボトルが余裕で2本入るサイズ感で、サブバッグやランチバッグとしても活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：福西 やすよ

16年間のアパレル販売員経験後に、ライター業を開始。ファッション、接客販売、美容、転職、子育てなどの分野をメインに記事を執筆中。