チュニジア・サッカー連盟は15日、同国代表のサブリ・ラムシ監督（54）を解任したと発表した。公式インスタグラムで「サブリ・ラムシ監督の解任について正式に合意に達した」と声明を発表。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグの残り2試合はテクニカルディレクターのモンデール・ケバイエル氏が暫定監督を務める予定だという。

チュニジアは14日（同15日）の1次リーグ初戦でスウェーデンに1―5と大敗。1試合5失点は18年ロシア大会のベルギー戦に並ぶ同国のワースト記録だった。大会直前の親善試合ベルギー戦でも5失点と、伝統の堅守の崩壊が止まっていなかった。1次リーグ2戦目では20日（同21日）に日本と対戦する。

W杯アフリカ予選では10試合無失点で3大会連続出場を果たしたチュニジアだったが、昨年のアフリカ選手権は16強で敗退し、トラベルシ前監督を解任。14年ブラジル大会でコートジボワールを率いたラムシ監督を今年1月に招へいしていた。

テクニカルディレクターのケバイエル氏はチュニジア出身。同国の強豪エトワール・サヘルなどを率いたほか、2019〜22年にはチュニジア代表監督を務めた。