【告示｜こくじ】国や地方公共団体が、決定事項や法令の規定を、官報や公報を通じて公式に広く一般の人々に知らせる行為。似た言葉に「公示」がある。衆議院総選挙と参議院通常選挙は「公示」、それ以外の選挙では「告示」が使われる。

参考：『銀河の一票』が描いた“声”の重み 日髙のり子と梶裕貴が「声の権利」をめぐって熱演

『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）第9話では、チームあかりが都知事選の告示日を迎えた。ポスターの掲示や選挙ビラの配布、街頭演説、選挙カーなどによる選挙運動ができるのは告示日から。決戦の火ぶたが切って落とされるのが告示日である。

われらが新人候補・月岡あかり（野呂佳代）は、この日に向けて着々と準備を進めてきた。蛍（シシド・カフカ）の発案による「告示日当日全掲示板制覇」プランは、当初は無謀とも思われたが、後援会長の樫田（岩松了）の協力でボランティアが集まり、介護士の大樹（伊能昌幸）の呼びかけもあって大きく進展。ポスター位置を決めるくじ引きで、最後に残った北斗（阿久津仁愛）たちは掲示板の真ん中「4番」を確保する。

しかし、世間の関心は同じ新人候補でも知名度のある流星（松下洸平）や風間（梶裕貴）に向けられ、あかりは泡沫候補扱い。危機感を募らせるチームに五十嵐（岩谷健司）が提案したのは、告示日の第一声を因縁の場所で行うことだった。

選挙のテクニカルで事務的な側面が垣間見えた第9話。いかんせん新人候補のあかりには使える武器が限られている。手持ちのツールや人脈を最大限に活用して、懸命に先頭集団に追いつこうとする。はるか前を進むのは流星と風間だ。彼らは彼らなりに見えないところで駆け引きがあり、それぞれの思惑が透けて見えた。

五十嵐の工作で担がれた風間にとって、都知事選はいまひとつ現実感が湧かない様子だ。AI企業の社長の風間はテレビに出演する著名人だが、蛍に説得されるまで政治の世界は縁遠いものだった。そんな風間にとって頼りになる「ニキネキ」が民政党を離党した都連会長の葛巻仁志（堀部圭亮）たちだ。オールドスタイルの選挙戦がAIと融合することで、これまでにない選挙戦が見られるか注目だ。

現段階で鷹臣（坂東彌十郎）は茉莉（黒木華）を「子どもの遊び」だと思って相手にしていない。鷹臣が桃花（小雪）と約束したバリアフリー法案は棚上げのままだが、総理になる機会は虎視眈々と狙っている。腹の底が読めない鷹臣の存在は、終盤にかけて強まりそうだ。

第9話で見逃せなかったのが、茉莉と流星の視線の交錯である。テレビの特集で流星の紹介を目にした茉莉は、4年前の人質解放事件で、当時外務大臣政務官だった流星が服を脱いで交渉の場に臨んだエピソードを耳にし「ほんと嘘つき」とつぶやく。危険な現地に行かないように流星を引き留めたのが茉莉だった。母の瑠璃（本上まなみ）が亡くなったばかりの茉莉は、家族同然の流星を失いたくなかった。「死なない」と約束した流星は生きて戻ってきたが、二人の間に何があったのか。

表立って描かれてはいないが、筆者は、今作が流星の茉莉に対する変則的なラブレターだと思っている。劇中の人物がわりあい“素”を出すキャラクターが多い中で、流星は「日山流星」という人物を演じていて、本心は別に持っている。それが顔をのぞかせるのが茉莉といるときだ。もちろん、流星という人間は基本的に素の自分を見せない。ただ、小さい頃から一緒にいる茉莉は、流星が本当は軽薄なだけの男じゃないことを知っている。だから、「嘘つき」という言葉が口をついて出るのではないか。

流星が古本屋に来るたびに『銀河鉄道の夜』が棚にあるか確かめるのは、自分の中のピュアネスを確認する作業なのかもしれない。鷹臣の家で茉莉と過ごした思い出がそこにはありそうだ。本を買って行った客の名前は、物語の悪役と同じ。『銀河鉄道の夜』に悪役らしい悪役はいないが、いじめっ子の同級生ザネリが登場する。転落死した楢ノ木医科大学の学部長は「新座値利」だったのは偶然なのか？ もし新座が生きているなら、手紙の送り主はもしかして……。

泡沫候補のジャンプアップと合わせて、相関図に変化の予感を抱いた第9話。激動の選挙戦を、チームあかりは明るいほうへ進んでいく。

（文＝石河コウヘイ）