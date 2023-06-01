ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は７０５ドル高 ナスダックは３．０％の急伸
NY株式15日（NY時間12:16）（日本時間01:16）
ダウ平均 51908.12（+705.86 +1.39%）
ナスダック 26654.68（+765.84 +2.97%）
CME日経平均先物 69730（大証終比：+330 +0.47%）
欧州株式15日GMT16:16
英FT100 10430.62（-41.10 -0.39%）
独DAX 24894.01（+258.71 +1.05%）
仏CAC40 8384.01（+33.14 +0.40%）
米国債利回り
2年債 4.041（-0.040）
10年債 4.455（-0.024）
30年債 4.960（-0.006）
期待インフレ率 2.313（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.954（-0.041）
英 国 4.812（-0.024）
カナダ 3.387（-0.014）
豪 州 4.807（-0.005）
日 本 2.573（-0.044）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝80.09（-4.79 -5.64%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4376.70（+137.90 +3.25%）
ビットコイン（ドル）
67198.81（+3227.10 +5.04%）
（円建・参考値）
1076万1889円（+516820 +5.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51908.12（+705.86 +1.39%）
ナスダック 26654.68（+765.84 +2.97%）
CME日経平均先物 69730（大証終比：+330 +0.47%）
欧州株式15日GMT16:16
英FT100 10430.62（-41.10 -0.39%）
独DAX 24894.01（+258.71 +1.05%）
仏CAC40 8384.01（+33.14 +0.40%）
米国債利回り
2年債 4.041（-0.040）
10年債 4.455（-0.024）
30年債 4.960（-0.006）
期待インフレ率 2.313（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.954（-0.041）
英 国 4.812（-0.024）
カナダ 3.387（-0.014）
豪 州 4.807（-0.005）
日 本 2.573（-0.044）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝80.09（-4.79 -5.64%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4376.70（+137.90 +3.25%）
ビットコイン（ドル）
67198.81（+3227.10 +5.04%）
（円建・参考値）
1076万1889円（+516820 +5.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ