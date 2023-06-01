NY株式15日（NY時間12:16）（日本時間01:16）
ダウ平均　　　51908.12（+705.86　+1.39%）
ナスダック　　　26654.68（+765.84　+2.97%）
CME日経平均先物　69730（大証終比：+330　+0.47%）

欧州株式15日GMT16:16
英FT100　 10430.62（-41.10　-0.39%）
独DAX　 24894.01（+258.71　+1.05%）
仏CAC40　 8384.01（+33.14　+0.40%）

米国債利回り
2年債　 　4.041（-0.040）
10年債　 　4.455（-0.024）
30年債　 　4.960（-0.006）
期待インフレ率　 　2.313（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.954（-0.041）
英　国　　4.812（-0.024）
カナダ　　3.387（-0.014）
豪　州　　4.807（-0.005）
日　本　　2.573（-0.044）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝80.09（-4.79　-5.64%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4376.70（+137.90　+3.25%）

ビットコイン（ドル）
67198.81（+3227.10　+5.04%）
（円建・参考値）
1076万1889円（+516820　+5.04%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ