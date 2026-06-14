「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

強豪オランダと２−２で引き分けた１次リーグ初戦で、Ｗ杯初出場を飾った選手の活躍も光った。ＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝は１点を追う後半１２分に今大会日本の初ゴールとなる同点弾をたたき込む。ゴールマウスを託されたＧＫ鈴木彩艶（２３）＝パルマ＝は２失点したものの、決定機を幾度も防ぎ、ピンチを救った。

中村は何度も激しく拳を握ってシャウトし、ピッチに膝から滑り込んだ。ダラスの日本サポーターの大歓声が降り注ぐ中、仲間から手荒い祝福を受ける。Ｗ杯初出場初得点が値千金の同点弾となった。

とっさにアイデアがひらめいた。先制を許してから６分後の後半１２分。ゴール左で久保からのパスを受けることを確信し、ゴールまでの道筋を描いた。「ファーに打つふりをしてニアというのはイメージできていた。狙い通りのゴールだった」。ゴール右にボールを蹴るとにおわせながら、対面した相手の脚が伸びたタイミングで腰をひねり右足でシュート。相手の股を抜いて、ゴール左隅に地をはうシュートを突き刺した。

年代別代表でともに日の丸を付けて戦ってきた久保からのアシスト。２３年６月のエルサルバドル戦でのＡ代表初ゴールも久保のアシストから生まれた。「今日も久保選手からのアシストでゴールを決められて感慨深い。しゃべらずとも『あーなんか（パスが）来るだろうな』というのがわかるんですよ」。久保とのあうんの呼吸で、今大会チーム初ゴールをたたき出した。

１９年夏に海外挑戦して７年が経過。今季はフランス２部で１４得点をマークした。強豪クラブの選手と対峙（たいじ）しても物おじはしなかった。ゴールシーンで股を抜いたドゥムフリスもイタリア１部インテルの所属。「一見、力の差があるようなんですけど、ゴールが取れて良かった。やってきたことは無駄じゃなかった」と胸を張った。

「チームとしても個人としてもすごい自信はついています。つきました」。その右足で世界の強敵をなぎ倒していく。

◇中村敬斗（なかむら・けいと）２０００年７月２８日、千葉県我孫子市出身。中学から三菱養和ＳＣに所属し、１８年に１７歳でＧ大阪と契約。１９年にトゥエンテ（オランダ）に期限付き移籍し、欧州でのキャリアをスタートさせる。シントトロイデン（ベルギー）、ＬＡＳＫ（オーストリア）を経て、２３年からスタッド・ランス（フランス）でプレー。２３年３月の国際親善試合・ウルグアイ戦でＡ代表デビュー。１８０センチ、７３キロ。