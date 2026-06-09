「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

日本のゴールマウスを託されたＧＫ鈴木彩艶（２３）＝パルマ＝は２失点したものの、決定機を幾度も防ぎ、ピンチを救った。

若き守護神が、初の夢舞台で上々のデビューを果たした。鈴木彩は、屈指の攻撃力を誇るオランダに２失点こそ喫したものの、度重なる好セーブで値千金のドローに貢献。「失点したくはなかったが、失点した後は２点差というのが一番嫌だったので、（そこから）崩れなかったことが勝ち点１を取れた要因かな」。ダメージを最小限にとどめ、胸をなで下ろした。

前半は３分にマレンの強烈なシュートを横っ跳びではじき、同３４分には右ＣＫに合わせたマレンのヘディングシュートを防いだ。チームとしても序盤はディフェンス重視で入っただけに、立ち上がりのピンチをしのいだことが勝負を分けた。「相手にボールを持たれることが多くても、０−０の時間を長くしようと思っていた。前半０で抑えたことは大きい。相手に流れを持ってこさせなかったのは、自分のセーブが大きかった」と自賛した。

後半の２失点は、ともにポストに当たって入っただけに相手のシュートが絶妙だった。１−２で迎えた同２８分にはハクポの強いシュートを右手ではじき出し、決定打を与えなかった。「試合前から１点差なら必ず追いつけると話していた。みんなが諦めずプレーした結果、大きな勝ち点１を取れた」と胸を張った。

強豪との大一番を劣勢からドローに持ち込んだが、チュニジア戦はさらに負けられない戦いになる。「（ビハインドから）追いついて勝ち点１。（それが）次の試合で良かったのか、悪かったのかが決まる」。命運を握る背番号１は気を引き締めた。

◇鈴木彩艶（すずき・ざいおん）２００２年８月２１日、埼玉県さいたま市出身。浦和ジュニア〜ユース出身で、Ｊ１浦和とクラブ史上最年少となる１６歳５カ月でプロ契約を結んだ。２３年にシントトロイデン（ベルギー）に移籍し、２４年からはパルマ（イタリア）に加入。２１年東京五輪では１８歳で日本代表入りした。２２年にＡ代表に初選出され、２４年アジア杯では正ＧＫを務めた。家族はガーナ出身の父、日本人の母、兄。１９０センチ、１００キロ。