ロムアンド新作マスカラ登場♡トレンドの束感まつ毛を叶える注目アイテム

韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」から、今注目の“束感まつ毛メイク”を楽しめる新作アイテムが登場♡自然なロング感とボリューム感を叶える「ハンオールフォックスラッシュマスカラ」と、ウォータープルーフマスカラもすっきり落とせる「ハンオールマスカラリムーバー」が発売されます。メイクからクレンジングまで快適に楽しめる、新しいアイメイクルーティンに注目です。

韓国アイドル風の束感まつ毛を演出♡

近年のアイメイクトレンドとして人気を集める“束感まつ毛”。

ロムアンドの新作「ハンオールフォックスラッシュマスカラ」は、異なる長さのファイバーがまつ毛1本1本に均一に密着し、ダマになりにくい美しい仕上がりを実現します。

さらに、先端が細いツイーザーブラシと三角形の断面構造を採用することで、まつ毛を根元から持ち上げながら自然な束感を演出。

汗や湿気にも配慮したウォータープルーフ仕様で、きれいなカールを長時間キープします。

LakaからUVケア対応リップ誕生♡うるおい続く新作リップ2種をチェック

商品情報

ハンオールフォックスラッシュマスカラ

価格：1,595円(税込)

・様々な長さのファイバーで繊細な束感とロング感を演出

・ウォータープルーフ処方

・ツイーザーブラシ採用

使い方

・カール感を強調したいときは、まつ毛の根元を中心にジグザグ塗り。

・ロング感を演出したいときは、ブラシを縦に使い、まつ毛1本1本を際立たせるように塗布。

メイクオフまで快適にサポート

ハンオールマスカラリムーバー

価格：1,210円(税込)

落ちにくいマスカラを無理なくオフしたいという声に応えて誕生したのが「ハンオールマスカラリムーバー」。

ワイドコームブラシがまつ毛1本1本にしっかり密着し、ウォータープルーフマスカラもするんと落とせます。

ビオチンやパンテノール、ホホバ種子油など5種の保湿成分（※3）を配合しているため、クレンジングしながらまつ毛ケアも叶います。

さらに、眉マスカラやポイントメイクのお直しにも活躍するマルチアイテムです。

（※3）ビオチン、パンテノール、ダイズ種子エキス、ホホバ種子油、アルガニアスピノサ核油（すべて保湿成分※原料の特性に限る）

発売情報をチェック♡

「ハンオールフォックスラッシュマスカラ」と「ハンオールマスカラリムーバー」は、2026年7月31日（金）より全国のバラエティショップ・ドラッグストア・GMS（※2）にて順次販売開始予定です。

（※1）店頭発売日となり、購入可能日は各店舗により異なります。（※2）一部店舗を除く

理想の束感まつ毛を毎日の定番に

繊細な束感まつ毛を簡単に演出できるマスカラと、メイクオフまで快適にサポートする専用リムーバー。

ロムアンドならではの使いやすさとトレンド感を兼ね備えた新作は、毎日のアイメイクをもっと楽しくしてくれそう♡

韓国アイドルのような印象的な目元を目指したい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。