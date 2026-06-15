「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

ダラスの地で価値ある勝ち点１をつかみ取った。１次リーグＦ組初戦で、日本は準優勝３度の強豪オランダと２−２で引き分けた。１点を追いかける後半４４分、小川航基（２８）＝ＮＥＣナイメヘン＝のヘディングシュートが鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝に当たって得点となる起死回生のゴール。２度追い付く驚異の粘りを発揮し、３大会連続の決勝トーナメント進出へ前進した。日本は次戦、２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）にメキシコのモンテレイ競技場でチュニジアと顔を合わせる。

同点のゴールがネットに吸い込まれると、小川が全身でほえた。真っ先にベンチに向かった“ヒーロー”のもとに祝福の輪が広がる。ネットを揺らす直前、鎌田の頭に当たっていたことに約７万人の観客のほとんどは気づいていなかったが、誰が決めたかはどうでもいい。日本が執念の粘りを見せ、強豪オランダ相手に貴重な勝ち点１を手にした。

１−２で迎えた後半４４分だ。伊東が右ＣＫからゴール前中央へクロス。世界最高峰のファンダイクとの競り合いに勝った小川が高い打点から頭で合わせると、シュートの軌道上にいた鎌田の頭にわずかに当たってコースが変わり、ネットを揺らした。得点者は鎌田と発表されたが、実質“同点弾”の小川は「純也くんと意思疎通があったすばらしいゴール」と自画自賛した。

喜びを爆発させた訳があった。２０２３年７月、オランダへの移籍が決まった当時横浜ＦＣの小川は退団スピーチでこう宣言した。「次のＷ杯で点を取るのは僕です」。まさに夢をかなえた、そう誇れるような一撃だが「まだです。僕のゴールとはなっていないので」と苦笑い。「ここから長い、しっかりと正真正銘のゴールを決めたい」と決して満足はしない。

正式な得点者となった鎌田は「すごいラッキー。まさかこういう形でゴールするとは思っていなかった」と２大会目での初ゴールに喜び。得点の感触はしっかりとあったが、小川のあまりの喜びように空気を読んで駆け寄った。「俺のゴールじゃない雰囲気になった」と突っ込んだといい、小川は「何か逆ギレされましたね」とニヤリ。「ユーモアもあっていい雰囲気」と胸を張った。

試合前には、初戦の３日前に無念の離脱となった遠藤航（リバプール）からビデオメッセージが届いた。「顔を見るだけで、そばにいる気がしてくるし、みんなを見守ってくれているような、そんな時間になった」と小川。新主将の板倉も「チームの士気が１個上がった」と結束が強まった。

遠藤がつけていた背番号「６」のユニホームをベンチに飾り、ワンチームとして挑んだ。試合後には遠藤も自身のＳＮＳで「よく追いついた（拍手）次勝とう（炎の絵文字）」と投稿。全員の心は一つ。団結力で、強烈な個をそろえるオレンジ軍団と渡り合った。

◇小川航基（おがわ・こうき）１９９７年８月８日、横浜市出身。桐光学園から２０１６年に磐田入り。水戸への期限付き移籍を経て、２２年に横浜ＦＣへ完全移籍。２６ゴールでＭＶＰと得点王とベストイレブンの３冠に輝き、Ｊ１昇格に貢献。２３年７月にオランダ１部リーグのＮＥＣナイメヘンに期限付き移籍。１１得点し、シーズン終了後に完全移籍した。日本代表デビュー戦となった１９年１２月の東アジアＥ−１選手権の香港戦でハットトリックを達成した。１８６センチ、７８キロ。

◇鎌田大地（かまだ・だいち）１９９６年８月５日、愛媛県伊予市出身。中学では祖父母の住む大阪府に拠点を移してＧ大阪ジュニアユースに進んだ。京都・東山高から鳥栖に入団。１７年にアイントラハト・フランクフルト（ドイツ）に移籍し、２０１８年にシントトロイデン（ベルギー）に期限付き移籍し、１９年に復帰。２３年にラツィオ（イタリア）入りし、２４年からクリスタルパレス（イングランド）でプレー。Ａ代表には１９年に初招集された。１８０センチ、７２キロ。