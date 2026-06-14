「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

２度目の日本同点ゴールの瞬間、森保一監督は両手を高く上げ、喜びを爆発させた。準優勝３回を誇る強豪オランダを相手に執念の粘り。「勝ち点１以上の価値があるドローだった」とうなずいた。

絶対に負けられない初戦。１−２の後半３０分、森保監督が勝負に出た。冨安、小川、菅原を同時投入。「メッセージは明確だった」（冨安）と、攻撃的な選手を前線に配置し、点を取りにいった。鎌田の同点ゴールは、ともに途中出場の伊東のＣＫから小川の頭。采配が的中した。

オランダは手ごわかった。前半からボールを保持され、押し込まれる展開。日本得意のショートカウンターを食らうリスクがある縦パスは少なく、日本をなめてかからず研究してきた。

後半６分に先制され、６分後に追いつくも、同１９分には離れた位置からシュメルビルに左隅に刺さるスーパーゴールを決められた。「世界トップクラスとの差はあった」と敗北もよぎった。

それでも、就任以降の対欧州勢無敗を継続（８勝２分け）。その理由をスペイン１部リーグ・セビリアで２度の欧州リーグ制覇を支えた日本代表の若林大智テクニカルスタッフは「一緒にプレーしている選手が多い。やって分かっているのは大きなアドバンテージ」と分析する。

選手たちに日常をレベルの高い環境に置くよう、口酸っぱく伝えてきた指揮官。この日の先発はファンダイクら、名選手とプレー経験のある選手がほとんどだった。

「１００人以上の日本人選手が欧州を中心に海外で、自分の力を培っている。その世界基準に力をつけるところが、日本の力がついてきたという結果に表れている」

国際親善試合ではない、本気のオランダに下を向かせた森保ジャパン。手応えをつかみ、次なる戦いへ歩みを進める。