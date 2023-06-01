【今日の献立】2026年6月16日(火)「ゆで豚とニンニクみそのレタス巻き(仕込時間あり)」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ゆで豚とニンニクみそのレタス巻き(仕込時間あり)」 「気軽にエスニック！栄養満点トマトと空芯菜の卵炒め by 保田 美幸さん」 「ナッツ入りジューシー（沖縄炊き込みご飯）」 の全3品。
休日にのんびりと手軽に作る献立です。
【主菜】ゆで豚とニンニクみそのレタス巻き(仕込時間あり)
よくゆでて脂を落とした豚肉にニンニクみそをつけて、レタスをたっぷりいただきます。
調理時間：1時間10分+漬ける時間
カロリー：697Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 小さじ1/3
サラダ油 少々
ニンニク 1片
酒 大さじ2
＜合わせみそ＞
みそ 大さじ1.5
砂糖 大さじ1
すり白ゴマ 小さじ1
レタス 1/2個
白菜キムチ 適量 大葉 8~10枚
ミョウガ 2個
2. 水をかぶる位まで注ぎ、ニンニク、酒を加えて強火にし、煮たったら弱火にしてアクを取り、鍋に蓋をして1時間ゆでる。
豚バラ肉のゆで汁はスープや炊き込みご飯などに美味しく使いまわすことができます。冷蔵庫で保存し、2日以内に使い切ってください。
3. 豚バラ肉をゆでる間に、レタスは1枚ずつはがして水に放ち、パリッとしたらザルに上げて水気を拭き取る。大葉は軸を切り取る。ミョウガは縦半分に切り、さらに縦細切りにする。
4. (2)のニンニクを取り出して汁気をきり、＜合わせみそ＞のボウルに移してフォークの背等でつぶしながら混ぜ合わせる。
5. 豚バラ肉を薄切りにして器に盛り、レタス、白菜キムチ、大葉、ミョウガを盛り合わせ、(4)を添える。
豚バラ肉を白菜キムチやお好みの薬味と一緒にレタスで巻いてください。
【副菜】気軽にエスニック！栄養満点トマトと空芯菜の卵炒め by 保田 美幸さん
バジルとナンプラーが香るさっとできる夏らしい炒め物です。蒸し煮にすることでたっぷり空芯菜がいただけます。
調理時間：10分
カロリー：213Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
空心菜 1/2~1袋
ニンニク (みじん切り)1片分
サラダ油 大さじ1.5
ナンプラー 小さじ1/2
溶き卵 2個分
塩 適量 バジル (生)5~6枚
2. トマトとナンプラーを加えて炒め合わせ、しんなりしたら弱火にし、フライパンに蓋をして3分蒸し煮にする。
3. 蓋を外して強火にし、溶き卵をまわし入れて大きく混ぜ、半熟に火が通ったら塩、バジルを加えて味を調え、器に盛る。
【主食】ナッツ入りジューシー（沖縄炊き込みご飯）
豚のゆで汁と昆布だしで炊き込んだ沖縄の郷土料理の炊き込みご飯の「ジューシー」に、ナッツをプラス。
調理時間：1時間
カロリー：471Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
油揚げ 2/3枚
芽ヒジキ 7~8g
ニンジン 2cm
シメジ 1パック ＜合わせ汁＞
みりん 小さじ2
白湯豚骨スープの素 大さじ1/2
水 170ml
しょうゆ 小さじ1/2
塩 少々
昆布 3g
ネギ (刻み)大さじ2
アーモンド (刻み)大さじ3
芽ヒジキは水に浸して戻す。ニンジンは皮をむいて細切りにする。シメジは石づきを切り落とし、食べやすく裂く。
冷凍などで豚バラ肉のゆで汁があれば170ml使ってください。
2. 炊けたら昆布を取り出してひと混ぜし、5分蒸らす。茶碗によそい、ネギとアーモンドを散らす。
休日にのんびりと手軽に作る献立です。
【主菜】ゆで豚とニンニクみそのレタス巻き(仕込時間あり)
よくゆでて脂を落とした豚肉にニンニクみそをつけて、レタスをたっぷりいただきます。
©Eレシピ
調理時間：1時間10分+漬ける時間
カロリー：697Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）豚バラ肉 (ブロック)300g
塩 小さじ1/3
サラダ油 少々
ニンニク 1片
酒 大さじ2
＜合わせみそ＞
みそ 大さじ1.5
砂糖 大さじ1
すり白ゴマ 小さじ1
レタス 1/2個
白菜キムチ 適量 大葉 8~10枚
ミョウガ 2個
【下準備】豚バラ肉に塩をもみ込み、5時間以上置く。ボウルで＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にサラダ油を中火で熱し、豚バラ肉の表面に焼き色をつける。
©Eレシピ
2. 水をかぶる位まで注ぎ、ニンニク、酒を加えて強火にし、煮たったら弱火にしてアクを取り、鍋に蓋をして1時間ゆでる。
©Eレシピ
豚バラ肉のゆで汁はスープや炊き込みご飯などに美味しく使いまわすことができます。冷蔵庫で保存し、2日以内に使い切ってください。
3. 豚バラ肉をゆでる間に、レタスは1枚ずつはがして水に放ち、パリッとしたらザルに上げて水気を拭き取る。大葉は軸を切り取る。ミョウガは縦半分に切り、さらに縦細切りにする。
©Eレシピ
4. (2)のニンニクを取り出して汁気をきり、＜合わせみそ＞のボウルに移してフォークの背等でつぶしながら混ぜ合わせる。
©Eレシピ
5. 豚バラ肉を薄切りにして器に盛り、レタス、白菜キムチ、大葉、ミョウガを盛り合わせ、(4)を添える。
©Eレシピ
豚バラ肉を白菜キムチやお好みの薬味と一緒にレタスで巻いてください。
【副菜】気軽にエスニック！栄養満点トマトと空芯菜の卵炒め by 保田 美幸さん
バジルとナンプラーが香るさっとできる夏らしい炒め物です。蒸し煮にすることでたっぷり空芯菜がいただけます。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：213Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）トマト 2個
空心菜 1/2~1袋
ニンニク (みじん切り)1片分
サラダ油 大さじ1.5
ナンプラー 小さじ1/2
溶き卵 2個分
塩 適量 バジル (生)5~6枚
【下準備】トマトはヘタをくり抜き、8つのくし切りにする。空芯菜は葉と茎に分け、茎は長さ3cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンを強めの中火で熱してサラダ油を入れ、空芯菜の茎を炒め、しんなりしたら葉とニンニクを加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. トマトとナンプラーを加えて炒め合わせ、しんなりしたら弱火にし、フライパンに蓋をして3分蒸し煮にする。
©Eレシピ
3. 蓋を外して強火にし、溶き卵をまわし入れて大きく混ぜ、半熟に火が通ったら塩、バジルを加えて味を調え、器に盛る。
©Eレシピ
【主食】ナッツ入りジューシー（沖縄炊き込みご飯）
豚のゆで汁と昆布だしで炊き込んだ沖縄の郷土料理の炊き込みご飯の「ジューシー」に、ナッツをプラス。
©Eレシピ
調理時間：1時間
カロリー：471Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）お米 1合
油揚げ 2/3枚
芽ヒジキ 7~8g
ニンジン 2cm
シメジ 1パック ＜合わせ汁＞
みりん 小さじ2
白湯豚骨スープの素 大さじ1/2
水 170ml
しょうゆ 小さじ1/2
塩 少々
昆布 3g
ネギ (刻み)大さじ2
アーモンド (刻み)大さじ3
【下準備】お米は炊く30分前に水洗いし、ザルに上げておく。油揚げは熱湯をかけ油抜きをして、粗熱が取れたら水気を絞り、縦半分に切ってさらに細切りにする。
©Eレシピ
芽ヒジキは水に浸して戻す。ニンジンは皮をむいて細切りにする。シメジは石づきを切り落とし、食べやすく裂く。
©Eレシピ
【作り方】1. 炊飯器にお米、＜合わせ汁＞の材料を加えてひと混ぜし、昆布、油揚げ、芽ヒジキ、ニンジン、シメジをのせてスイッチを押す。
©Eレシピ
冷凍などで豚バラ肉のゆで汁があれば170ml使ってください。
2. 炊けたら昆布を取り出してひと混ぜし、5分蒸らす。茶碗によそい、ネギとアーモンドを散らす。
©Eレシピ