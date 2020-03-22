格闘技イベント「RIZIN」は15日、埼玉県川口市内でRIZIN女子スーパーアトム級（49キロ契約）の対戦カードを発表した。

7月18日の「RIZIN LANDMARK15 in HIROSHIMA」（広島グリーンアリーナ）ではDEEP女王の大島沙緒里（31＝リバーサルジム新宿Me，We）はイ・イェジ（26＝韓国）と、新世代を担う須田萌里（21＝SCORPION GYM）はパク・シウ（34＝韓国）とそれぞれ対戦が決定。8月11日の「RIZIN.54」（TOYOTA ARENA TOKYO）では美人格闘家のケイト・ロータス（28＝フリー）が女子高生ファイターのNOEL（17＝DELiGHTWORKS）と激突。9月10日の「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」（京セラドーム大阪）では元祖ツヨカワのRENA（34＝シュートボクシング/シーザージム）がリオ五輪柔道銅メダリストのナターシャ・クジュティナ（37＝ロシア）と対戦する。

会見でまずは榊原信行CEOは「トーナメントじゃないトーナメントをやってもらう。最大に輝いた選手2人に大みそかにタイトルを懸けて戦ってもらう。伊澤星花が凄い思いで返上した王者決定戦を組む」と今回の試合について説明した。

対戦が決まった須田は「1年ぶりのRIZINに戻ってこれて戦うことができてうれしい。選ばれた選手でパク・シウが一番強いと思います。1回戦で戦えて楽しみです。1本取って会場を盛り上げたい」と気合を込める。イ・イェジにリベンジを狙う大島は「イ・イェジとは去年の5月にDEEPで完敗してリベンジ戦で組んでもらった。気を引き締めてしっかり勝って年末RENAとタイトル戦で試合がしたい」とRENA戦を視野に入れる。

ケイトと対戦のNOELは「念願のケイトとの試合でうれしいです。ずっと前戦終わってケイトにラブコールを送っているんですが、全然反応してもらえなかったのが、やっと反応してもらえて、次戦えることになりました。1本かKOで面白い試合をしてタイトルに近づけるよう頑張ります」とケイト・ロータス戦が実現し気勢を上げる。対戦相手のケイト・ロータスは「ずっとNOELからラブコールをいただいて、やっと返事できることがうれしい。自分はずっと判定だったんですけど、NOELもいろいろ言ってるので、この2カ月死ぬ気で練習してちょっと黙らしてやろうかと思います」と闘志を見せる。

自ら希望してクジュティナと対戦が実現したRENAは「この試合にあたり、提案がありました。私の気持ちとしてはいつ終わってもおかしくないと思いを告げて、クジュティナとお願いしたいですと素直な気持ちを伝えました。1回目からこれがホントのタイトルマッチだと思ってます。これに勝って年末にベルトを巻く姿を届けたいと思います」と意気込んだ。

大みそかでやりたい選手には須田は「勝ってきた人がホントに強い人なんで誰でもやります」と誰でもOK。NOELは「いい勝ち方をして、大島さんとやりたい」と笑いながら大島を指名した。ケイトは「須田も大島も1度負けているのでリベンジしたい気持ちはある。けれどやってないパク・シウ、イ・イェジがガツガツ前に出てくるのでやり合いたいなと思います」と韓国人2人を指名。大島は「今回、7月に広島でやると決まって、RENAが狂わせたのでタイトル戦で締め落としたい。NOELでもRENAでもやります」と言い切った。

RENAは、対戦相手のクジュティナには「大先輩の浜崎さんの試合を見て、五輪のメダリストと戦うこともないし、ただ強さを求めて、対戦を望みました。私自身いつ終わってもいいと心意気で全力でお話をさせてもらいました」と説明した。

以前、ケイトはRENA戦を希望していたが、「RENAにやりたいといっていたが、なかなかラブコールを受け取ってもらえないのは、まだまだ実力が足りてない。やってもいいと思われるように実力をつけていきたい」と対戦に意欲。ラブコールを受けていたNOELと対戦することには「そうなんやくらいで、1本取れるなら取ってみてくらいの気持ち」と微妙。これにNOELが「KOしちゃうぞ」とKO宣言したことに「効かしたことなくて効かされてたから、あれじゃ自分には勝てない」と言えば、NOELも「面白い試合は判定でなく自分はフィニッシュなんで」と言い返す。ケイトは「だから記念すべきKO、TKOはNOELに受けてもらおうかと思ってます」とさらに強気。NOELも負けてない。「自分は1本はあるんですけどKOがないのでバチバチに殴り合ってKOいかせてもらいます」と言い切った。

榊原CEOは「勝つことが大前提。圧倒的で勝ちっぷりもこれでいいじゃん。明確に選考しますは決めてないが、ファンの反応を見て」と大みそかへ期待を込めた。