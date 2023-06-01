ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は６５２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式15日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均 51854.71（+652.45 +1.28%）
ナスダック 26569.89（+681.05 +2.64%）
CME日経平均先物 69385（大証終比：-15 -0.02%）
欧州株式15日GMT15:13
英FT100 10432.59（-39.13 -0.37%）
独DAX 24898.55（+263.25 +1.07%）
仏CAC40 8409.07（+58.20 +0.70%）
米国債利回り
2年債 4.043（-0.038）
10年債 4.459（-0.020）
30年債 4.961（-0.005）
期待インフレ率 2.318（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.955（-0.040）
英 国 4.815（-0.021）
カナダ 3.391（-0.010）
豪 州 4.807（-0.005）
日 本 2.573（-0.044）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝80.59（-4.29 -5.05%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4376.20（+137.40 +3.24%）
ビットコイン（ドル）
66574.19（+2602.48 +4.07%）
（円建・参考値）
1066万1191円（+416761 +4.07%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51854.71（+652.45 +1.28%）
ナスダック 26569.89（+681.05 +2.64%）
CME日経平均先物 69385（大証終比：-15 -0.02%）
欧州株式15日GMT15:13
英FT100 10432.59（-39.13 -0.37%）
独DAX 24898.55（+263.25 +1.07%）
仏CAC40 8409.07（+58.20 +0.70%）
米国債利回り
2年債 4.043（-0.038）
10年債 4.459（-0.020）
30年債 4.961（-0.005）
期待インフレ率 2.318（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.955（-0.040）
英 国 4.815（-0.021）
カナダ 3.391（-0.010）
豪 州 4.807（-0.005）
日 本 2.573（-0.044）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝80.59（-4.29 -5.05%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4376.20（+137.40 +3.24%）
ビットコイン（ドル）
66574.19（+2602.48 +4.07%）
（円建・参考値）
1066万1191円（+416761 +4.07%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ