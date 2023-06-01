NY株式15日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均　　　51854.71（+652.45　+1.28%）
ナスダック　　　26569.89（+681.05　+2.64%）
CME日経平均先物　69385（大証終比：-15　-0.02%）

欧州株式15日GMT15:13
英FT100　 10432.59（-39.13　-0.37%）
独DAX　 24898.55（+263.25　+1.07%）
仏CAC40　 8409.07（+58.20　+0.70%）

米国債利回り
2年債　 　4.043（-0.038）
10年債　 　4.459（-0.020）
30年債　 　4.961（-0.005）
期待インフレ率　 　2.318（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.955（-0.040）
英　国　　4.815（-0.021）
カナダ　　3.391（-0.010）
豪　州　　4.807（-0.005）
日　本　　2.573（-0.044）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝80.59（-4.29　-5.05%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4376.20（+137.40　+3.24%）

ビットコイン（ドル）
66574.19（+2602.48　+4.07%）
（円建・参考値）
1066万1191円（+416761　+4.07%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ