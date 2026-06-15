讃岐に大学生3選手の来季加入が内定
カマタマーレ讃岐は15日にIPU・環太平洋大FWイ・ジンヨン(23)、カルビン大(韓国)DFキム・ドフン(20)、清州大(韓国)FWカン・ドンウォン(20)の来季加入内定を発表した。
イ・ジンヨンは韓国の東国大学師範大付高から神村学園高に入学して来日。クラブは「攻守にハードワークできるストライカー」と紹介した。「これまで自分に関わってくれた方々への感謝の気持ちを忘れずこれからも自分らしく日々成長していきます。カマタマーレのファン・サポーターの皆様共に戦いましょう。応援よろしくお願いします!」などとコメントしている。
キム・ドフンは「スピードがあり、対人守備に優れたDF」。活躍すべく「プロとしてのスタートをカマタマーレ讃岐という素晴らしいクラブで始めることができて光栄です。 クラブが目指す方向に進めるようお手伝いする選手になります。いつも最善を尽くしてまいります」とコメントした。
カン・ドンウォンは「走力とスピードを兼ね揃えたストライカー」。来季に向けて「サポーターの皆様を失望させないために、常に最善を尽くし、試合で得点できるよう準備し、クラブの勝利に貢献する選手になります。たくさんの応援をよろしくお願いいたします」と意気込んだ。
イ・ジンヨンは韓国の東国大学師範大付高から神村学園高に入学して来日。クラブは「攻守にハードワークできるストライカー」と紹介した。「これまで自分に関わってくれた方々への感謝の気持ちを忘れずこれからも自分らしく日々成長していきます。カマタマーレのファン・サポーターの皆様共に戦いましょう。応援よろしくお願いします!」などとコメントしている。
カン・ドンウォンは「走力とスピードを兼ね揃えたストライカー」。来季に向けて「サポーターの皆様を失望させないために、常に最善を尽くし、試合で得点できるよう準備し、クラブの勝利に貢献する選手になります。たくさんの応援をよろしくお願いいたします」と意気込んだ。