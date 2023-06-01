【S.H.Figuarts サイドバッシャー】 開発・発売元：BANDAI SPIRITS 5月25日 発送 価格:33,000円（税込） ジャンル：アクションフィギュア サイズ：全長約210mm

BANDAI SPIRITSが展開するアクションフィギュアブランド「S.H.Figuarts」シリーズから『仮面ライダー555（ファイズ）』に登場する仮面ライダーカイザのサポート用可変バイク「サイドバッシャー」が立体化。魂ウェブ商店限定商品として5月25日より発送が開始された。

「サイドバッシャー」は仮面ライダーカイザが乗る可変バイクで、サイドカー形態の「ビークルモード」と二足歩行戦車形態の「バトルモード」へ変形することができる。

S.H.Figuarts サイドバッシャー（ビークルモード）

S.H.Figuarts サイドバッシャー（バトルモード）

劇中では、「ビークルモード」は草加雅人が変身する仮面ライダーカイザの移動手段としてオルフェノクが出現した場所への急行などで活躍。また、乾巧が変身する仮面ライダーファイズがハンドルを握り、サイドカーのニーラーシャトルから仮面ライダーカイザが必殺技を使用する連携アクションも見せた。

また、日常シーンでは草加雅人が洗車をするシーンなどが印象的なビークルとなっている。

そして、「バトルモード」ではその巨体による存在感はもちろんのこと、エクザップバスターから発射されるミサイルやグランドマニピュレーターによる格闘戦もこなすバトルマシンとして高い性能を発揮した。

本稿では「S.H.Figuarts サイドバッシャー」の魅力を紹介していく。

パッケージの巨大感と持った時のズッシリとした重量感

「S.H.Figuarts サイドバッシャー」のパッケージは、サイドカー形態のある可変型バイクということもあり、かなりの大型パッケージとなっている。表紙にはビークルモード、バトルモードが描かれ、裏面には商品内容が掲載されている。

また、その大きさもさることながら手にした時のズッシリとした感触も「これまでのS.H.Figuartsシリーズとは異なる重量感」が感じられ期待が高まった。

別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」と比較。S.H.Figuartsシリーズのバイクアイテムの中でも別格の大きさとなっている

中にはバイク本体、サイドカー（ニーラーシャトル）に加え、別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」、「S.H.Figuarts 草加雅人」に対応した交換用手首、ビークルモード用のジョイントパーツ、バトルモード用の右腕、左腕のジョイントパーツ、脚ジョイントパーツ2個が入っている。その他、予備のハンドルパーツ、カイザギアボックス、専用台座が入っている。

さらに、「S.H.Figuarts 草加雅人」、「S.H.Figuarts 乾巧」用のヘルメットや洗車シーンを再現できるスポンジを持った交換用手首、バケツ、ボトルがあり、大ボリュームの付属品となっている。

バトルモード用の各ジョイントパーツはダイキャストとなっている。

バイク本体、サイドカー

交換用手首、ビークルモード用ジョイントパーツ、バトルモード用各ジョイントパーツ、ハンドルパーツ（予備）、カイザギアボックス、専用台座、ヘルメット2種、バケツ、ボトル

取扱説明書

中身を確認したところでそれぞれをじっくり見ていこう。

サイドカーならではのサイズ感、劇中イメージを追求した造形力

「S.H.Figuarts サイドバッシャー」はバイク本体とニーラーシャトルが分離した状態にすることができる。

バイク本体は顔を連想させるフロントカウルデザインや重量級のボディ、緻密に造形されたエンジンやラジエーター、ファットなタイヤ造形なども作り込まれている。そして、リアの6本のマフラーもパワフルな印象を感じるサイズとなっている。

ニーラーシャトルは流麗なボディラインにゴールドの差し色が高級感を感じさせる。ガンメタリックのカラーリングも重厚感を演出し、「スマートブレイン」のロゴなども細かく再現されている。

バイク本体

サイドカー

バイク本体とニーラーシャトルを連結させることで劇中の「サイドバッシャー」ビークルモードを再現することができる。

本商品では単純に横づけするのではなく、一部パーツの取り外しとジョイントパーツを使用して連結する。バイク本体は左フロントサイドのパーツ、ニーラーシャトルも右サイドのパーツカバーを取り外す。

ニーラーシャトルはカバーを外すと内側にジョイントが収納されており、これらを展開しバイク本体に繋げる。リアの大型のジョイント軸、展開するジョイントはフレームのような細めの造形でバイク本体側の軸受けに差し込む形となる。

そして、裏面にジョイントパーツを差し込んで連結を強固にする形となっている。

バイク本体のパーツを取り外す

ニーラーシャトルの側面カバーを外す

中のジョイントパーツを展開する

バイク本体とニーラーシャトルを連結

裏面にし、ジョイントパーツを差し込む

「サイドバッシャー」ビークルモードは劇中イメージが再現され、サイドカーマシンらしい存在感と重厚感が両立されている。

バイクのメカディテールの細やかさはもちろん、ブラックとゴールドの特徴的なカラーリングがカッコよさを倍増させている。また、ヘッドライトやフロントカウル、サイドミラーのウィンカーなどのクリアパーツによるディテールもリアリティを感じさせるものとなっている。

もちろん、タコメーターやサスペンション造形も作り込まれている。バイク本体のタイヤ、ニーラーシャトル裏には小さい車輪が設けられ、手転がしやハンドルの切り返しなど、バイクモデルとしての遊びもしっかりと搭載されている。

サイドカー形態の「サイドバッシャー」ビークルモード

背面

側面

フロントカウル

前輪はファットなタイヤに左右に装備したグランドマニピュレーター

エンジン回りも緻密に造形

存在感ある6本のマフラー

ハンドル付近のタコメーターも再現されている

ニーラーシャトルには型式番号などもしっかりと印字されている

スマートブレインのロゴ

後部もガンメタリックやシルバーで重厚感ある色合いを表現

クリアパーツも劇中を彷彿とさせるカラーリング

シート部分

ハンドルを左右に切ることができ、前輪と連動

別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」とサイズ比較

別売りの「S.H.Figuarts オートバジン（ビークルモード）」とサイズ比較

「S.H.Figuarts サイドバッシャー」はバイク本体はもちろん、ニーラーシャトルにも「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」などを乗せることができる。

着席させる際は座席前のパーツを引き上げて、脚部を入れるスペースを作り、一度前部を変形させてフィギュアを差し込む形となっている。「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」を乗せる場合は、サイドのカイザブレイガンのホルダー、グランインパクトのホルダーを外してから搭乗させる。

別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」を乗せた状態

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」をニーラーシャトルに乗せる場合、サイドのホルダーを外す

座席内側のパーツを引き上げて、脚部を入れるスペースを出す

一度前部を折って、フィギュアを入れやすい状態にする

フィギュアを入れて着席させる

前部を元に戻すことで乗せることができる

仮面ライダーファイズとの並走シーンを表現

劇中の仮面ライダーファイズがバイクを運転するシーンも再現可能。※別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」と「S.H.Figuarts オートバジン（ビークルモード）」付属の手首パーツを使用しています

仮面ライダーファイズがハンドルを握り、仮面ライダーカイザのカイザブレイガンを構えるシーンも再現できる

オプションパーツのカイザギアボックスは開閉が可能で、内側にはカイザギア、カイザブレイガンなどの収納スペースも表現されている。また、各ギアのアイコンもしっかりとプリントされている。

また、別売りの「S.H.Figuarts 草加雅人」、「S.H.Figuarts 乾巧」用のヘルメットパーツは前後に分割し、内側に各フィギュアのフェイスパーツを差し込んで戻すことでヘルメットをかぶった状態を再現することができる。バイザー部分も上げることができる。

これによってバイクから降りて、変身するシーンなど『仮面ライダー555』の印象的なシーンを再現することができる。

そして、バケツやボトル、スポンジを持った手首パーツで「サイドバッシャーを洗車する草加雅人」のシーンも表現でき、日常パートも楽しめるのも嬉しいポイントだ。

カイザギアボックス

開くことができ、劇中のカイザギアの収納スペースが表現されている

「S.H.Figuarts 草加雅人」にヘルメットを装着

バイザーを上げる仕草も表現できる

「S.H.Figuarts 乾巧」にヘルメットを装着

「S.H.Figuarts 草加雅人」を「S.H.Figuarts サイドバッシャー」に搭乗

「S.H.Figuarts 乾巧」を「S.H.Figuarts オートバジン（ビークルモード）」に搭乗。劇中のライディングスタイルを再現することができる

並べてディスプレイ

ヘルメットを脱ぐ表情もできる

カイザギアボックスからカイザギアを取り出すアクションも再現できる

ヘルメットのバイザーを上げる乾巧

乾巧、草加雅人の変身シーンを再現

バケツとボトルを手に洗車を準備する草加雅人

洗車をしている草加雅人の元に乾巧が話しかけるシーンを表現

(C)石森プロ・東映