森保監督 オランダに謝意「たくさんの指導者と選手の方々が日本のレベルアップに貢献してくれた」【サッカーW杯】



森保一監督（c）SANKEI

サッカー日本代表の森保一監督は6月14日（日本時間15日）、アメリカのダラスで行われたワールドカップ（W杯）グループステージF組初戦のオランダ代表戦後、オランダの日本サッカー発展への謝意を述べた。

【試合結果】グループF 日本 vs オランダ｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会

日本は2度のリードを許しながら、2度追いついて2-2で引き分け、初戦で勝ち点1を手にした。

日本代表指揮官は試合後の会見の最後に自ら切り出して発言を求めると、自身が指導を受けたハンス・オフト元日本代表監督やサンフレッチェ広島を率いたビム・ヤンセン元監督（故人）の名前を挙げ、オランダサッカーが日本サッカーの発展に深くかかわってきたことを伝えて、感謝の言葉を口にした。

「改めてオランダの方々に感謝を申し上げたい」と森保監督。

「私が日本代表（選手）になった当時、プロはまだない時代にハンス・オフトさんというオランダ人のコーチに育てていただいて、私だけでなく日本人の指導者は大きな、大きな影響を受けて、今の日本サッカーの発展につながっています」

さらに、選手時代を過ごした広島で指導を受けたヤンセン元監督についても、「ヤンセン監督は広島の監督、浦和のコーチもやって日本サッカーに大きく貢献してくださった」と紹介。

ヤンセン氏が選手として活躍したフェイエノールトを昨年訪問した折に、クラブハウスにあるヤンセン監督の墓前にお参りしたことも明かした。

森保監督は、「この二人だけでなく、オランダのたくさんの指導者と選手の方々が日本のレベルアップに貢献してくれたので感謝申し上げたい。ありがとうございました」と話して、会見場を後にした。



（KK）

■グループF 日本代表の試合日程

6月15日（月）5:00 オランダ vs 日本

6月21日（日）13:00 チュニジア - 日本

6月26日（金）8:00 日本 - スウェーデン

＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）