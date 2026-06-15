オランダ代表主将ファン・ダイク「結果にはがっかりだ」日本戦の取りこぼしを嘆く【サッカーW杯】



オランダ代表 ファン・ダイク（c）SANKEI

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループステージF組の初戦でオランダ代表は6月14日（日本時間15日）、日本代表に2度追いつかれて2-2で引き分け、勝ち星を逃したことを指揮官もキャプテンも残念がっていた。

【試合結果】グループF 日本 vs オランダ｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会

FIFAランキングでも18位の日本に対して8位と上位につけ、W杯でも準優勝3回を経験している欧州の強豪は今回が12回目の出場で、F組最強チームと見られている。

ダラスで行われた日本戦では、0-0で前半を折り返して後半に入ると、51分にFKの流れからDFフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）が長身を活かしてヘディングで先制。

6分後にMF中村敬斗（スタッド・ランス）の個人技で同点にされたが、64分に代表3戦目のFWクリセンシオ・サマーフィルが決めて、オランダが再びリードを奪っていた。

だが89分、日本にCKを与えるとMF鎌田大地（クリスタルパレス）に得点を許し、勝利を目前にして勝ち点を取りこぼした。

ファン・ダイクは試合後、終盤の失点を嘆いた。

「試合終盤に失点を許すなんて良いはずがないし、結果にはがっかりだ」とオランダ代表主将は言う。

「自分たちの守備は固かったし、相手に多くのチャンスを与えたわけではない。多分3、4回ぐらいだったと思う」と振り返り、「日本はカウンターがとてもうまい。中盤をコンパクトに保って相手にミスを待ってさらっていく。我々はユニットとしては良い守備ができていたと思うが、2失点した。防げるものだった」と言った。

だが、代表戦93試合の34歳DFは結果を受け止めて、次の試合へ切り替えようとしていた。

ファン・ダイクは、「この試合は最初から最後まで難しかったが、勝ち点1を得た。そして次の2試合もタフな試合になるが、勝たなければならない。それが現実だ」と言った。

オランダ代表のロナルド・クーマン監督も、勝ち点を取りこぼしたという認識を示した。

「2度もリードしながら勝てないのは残念だ」とオランダ指揮官。

「日本は前半、いつものような前線からのプレスに来なかった。我々へのリスペクトか怖さがあったのかもしれないが。ところが、1点を追う展開になるとプレッシャーをかけてゴールに向かうようになって、我々の守備が苦労した。失点場面は不運なボールタッチも絡んでいたが、我々はうまく守備ができなかった」と振り返った。

だが、クーマン監督はチームの状態は右肩上がりになっていると指摘した。

「この日本戦で我々は悪いパフォーマンスをしたとは思わない。もちろん、もっと良くなるし、大会を通してチームは成長しなければならないが、今日の試合でもポジティブな点は多くあった」と述べて、前を向いた。

オランダは6月20日（日本時間21日）にスウェーデンとヒューストンで、25日（同26日）にチュニジアとカンサスシティで対戦する。

(KK)

■グループF 日本代表の試合日程

6月15日（月）5:00 オランダ vs 日本

6月21日（日）13:00 チュニジア - 日本

6月26日（金）8:00 日本 - スウェーデン

＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

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