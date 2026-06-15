15日午後、和歌山市の国道で、大型の三輪バイクが縁石に衝突し、乗っていた4歳の男の子が頭の骨を折るなどして、意識不明の重体です。運転していた29歳の男性も肺挫傷などの重傷です。

15日午後4時半頃、和歌山市西田井の国道24号の路上で、試乗をしていた大型の三輪バイクが縁石に衝突し、運転していた男性（29）と同乗していた4歳の男の子が投げ出されました。

4歳の男の子は頭の骨を折るなどして、意識不明の重体です。また運転していた男性も肺挫傷などのケガをしているということですが、意識はあるということです。

警察によりますと、男性らはバイク店から大型三輪バイクの試乗をしていたということです。事故を起こしたバイクは、道路交通法上は普通乗用車に分類され、普通免許で運転でき、ヘルメットの着用義務はなかったということで、2人ともヘルメットを着用していなかったとみられるということです。

2人は和歌山市内の病院に搬送され治療中だということで、警察はドライブレコーダーを解析するなどして事故の詳しい原因を調べています。