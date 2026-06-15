サッカー日本代表ＭＦ鎌田大地が所属するイングランド・プレミアリーグ、クリスタルパレスが１５日、公式ＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）には「鎌田大地、８８分に同点ゴール！」、インスタグラムには「８８分、鎌田大地がゴール！彼の同点ゴールで日本はオランダ相手に貴重な勝ち点１を獲得した」とつづり、この日のＷ杯北中米大会の日本−オランダ戦でゴールを決めた瞬間、鎌田が両手を上げて喜ぶ写真を投稿した。

日本は１点を追う後半４４分、小川航基のヘディングシュートが鎌田の頭に触って角度が変わり、値千金の同点ゴールを奪った。チームメイトが自身のゴールであるかのように喜んだ小川のもとに駆け寄ったため、投稿された写真にはフォロワーから「大地は一人で喜んでいる」とツッコミコメントも。それでもクラブの選手の大きな意味のある得点に「なんてヘディング」「なんて素晴らしい試合」「きょうのパフォーマンスは見事。日本のためにヘディングで勝ち点をかっさらうなんて」「ナイス・ポジショニング」などと祝福コメントが寄せられた。

この日の得点については鎌田自身も試合後の取材で「まあ（頭に）当たっちゃったぐらいの。すごいラッキーだなと。まさか（Ｗ杯初得点が）あんな形になるとは」と話し「自分のゴールと分かっていたけど、航基がすごい喜んでいたんで、そこに行く感じだった」と振り返っていた。