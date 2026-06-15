LakaからUVケア対応リップ誕生♡うるおい続く新作リップ2種をチェック

強い紫外線やエアコンによる乾燥で、夏の唇は想像以上にダメージを受けがち。そんな季節にぴったりの新作リップケアアイテムが、韓国発ジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka（ラカ）」から登場します♡高いUVカット機能と保湿ケアを兼ね備えた『UVシールドリップバーム』と『UVシールドリップセラム』は、毎日のケアはもちろん、リップメイクの仕上がりまでサポートしてくれる注目アイテムです。

紫外線から唇を守る新発想リップ

今回発売される2アイテムは、どちらもSPF50+／PA++++の高いUVカット機能を搭載。

顔やボディだけでなく、紫外線の影響を受けやすい唇をしっかり保護しながら、乾燥によるカサつきや縦ジワ感にもアプローチします。

さらにアデノシン配合※により、うるおいを与えながら唇をなめらかに整え、ふっくらとした印象へ。

カラーリップの前後に使うことで、リップの発色や密着感をサポートしてくれるのも嬉しいポイントです。

※整肌成分

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シーンに合わせて選べる2タイプ

LakaUVシールドリップバーム

価格：1,980円(税込)

SPF50+／PA++++

ベタつきにくく軽やかな使い心地が魅力のスティックタイプ。ペプチド※³、ヒアルロン酸※⁴、コラーゲン※⁵を配合し、乾燥した唇をやさしく保護します。

アウトドアや通勤・通学など、日常使いにもぴったり。持ち歩きしやすく、こまめな塗り直しにも便利です。甘くやさしいブルーベリーの香り付き♡

※³ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）※⁴水溶性コラーゲン（保湿成分）※⁵ヘキサペプチド-2（整肌成分）

LakaUVシールドリップセラム

価格：1,980円(税込)

SPF50+／PA++++

うるおいの膜で包み込むようなツヤ感が特徴のリップセラム。

ペプチド※⁶、ヒアルロン酸※⁷、コラーゲン※⁸、ビタミン誘導体※⁹を配合し、よりしっとりとした仕上がりを叶えます。

単品使いはもちろん、ティントや口紅に重ねてツヤをプラスする使い方もおすすめ。爽やかなメロンの香りで気分までリフレッシュできそう♪

※⁶ヒアルロン酸Na（保湿成分）※⁷加水分解コラーゲン（保湿成分）※⁸パルミトイルトリペプチド-1（整肌成分）※⁹パンテノール、アスコルビルリン酸Na、パルミチン酸レチノール、ビオチン、チアミンHCl、葉酸、ピリドキシン、シアノコバラミン（全て整肌成分）

発売情報をチェック♡

『UVシールドリップバーム』『UVシールドリップセラム』は、2026年6月12日（金）よりQoo10で先行販売を開始。6月26日（金）からは全国のバラエティショップでも順次発売されます。

夏のリップケア習慣をアップデート♡

唇のUV対策を後回しにしがちな方こそ取り入れたい、Lakaの新作リップケアシリーズ。

高い紫外線対策とうるおいケアを両立しながら、リップメイクの美しさまでサポートしてくれる優秀アイテムです♡

夏本番を迎える前に、毎日のリップケアを見直して、ツヤとうるおいに満ちた理想の唇を目指してみてはいかがでしょうか。