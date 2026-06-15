どきどきキャンプ・岸学、結婚を発表 共に左手薬指に指輪をはめた2ショット写真公開 『24』ジャック・バウアーものまねで一世を風靡
お笑いコンビ・どきどきキャンプの岸学が15日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。
【写真】どきどきキャンプ・岸学、結婚を発表 共に左手の薬指に指輪をはめた2ショット
岸は、共に左手の薬指に指輪をはめた結婚相手と思われる人との2ショット写真を投稿。「結婚しました」とひとことコメントを添えた。
この投稿に「うぇーーーー！！おめでとう御座います」「Congratulations on your marriage」「おめでとう御座います!!めでたーい！」などのコメントが寄せられている。
どきどきキャンプは、岸学と佐藤満春の2人組で、2001年8月にコンビ結成。岸は人気海外ドラマ『24 -TWENTY FOUR-』の登場人物、ジャック・バウアーのものまねで知られている。
【写真】どきどきキャンプ・岸学、結婚を発表 共に左手の薬指に指輪をはめた2ショット
岸は、共に左手の薬指に指輪をはめた結婚相手と思われる人との2ショット写真を投稿。「結婚しました」とひとことコメントを添えた。
この投稿に「うぇーーーー！！おめでとう御座います」「Congratulations on your marriage」「おめでとう御座います!!めでたーい！」などのコメントが寄せられている。
どきどきキャンプは、岸学と佐藤満春の2人組で、2001年8月にコンビ結成。岸は人気海外ドラマ『24 -TWENTY FOUR-』の登場人物、ジャック・バウアーのものまねで知られている。