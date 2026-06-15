カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレが１５日、横浜市内でファン感謝祭を行った。

２５〜２６年シーズンは、世界選手権で４位入賞を果たしたものの、不動のサード吉田知那美の退団も重なり、五輪代表選考の敗戦や、日本選手権１次リーグ敗退など苦しい時間も多かった。藤沢五月は「スキップとしての自信がなくなっていた時間もあった」と、声を詰まらせながらファンの前で胸中を告白。「結果は残せないシーズンにはなったけど、チームメートを含め、トレーナーさん、スポンサーさん、ここにいる皆さんに感謝の気持ちを伝えたい」と前を向き、「一からやり直して！練習して！努力して！トレーニングして！ロコ・ソラーレらしい！楽しい！勝つ！試合をお見せできるように頑張っていきたい」と笑顔で復活を誓った。

ファン感謝祭では、男子のロコ・ドラーゴらとともに会場を盛り上げた。トークコーナーでは今季の遠征中のハプニングなどを明かし、ジェスチャーゲームでは和気あいあいとしたロコ・ソラーレらしい仲むつまじい姿を披露した。中盤には「同時に食品パッケージを開けた最多人数」のギネス世界記録に挑戦。会場一体となり、従来の２７０人を大きく超える４２０人で更新し、充実した時間を過ごした。