北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦でＮＨＫの中継に解説者として登場し、大きな話題を呼んだ元日本代表ＭＦ本田圭佑が１５日放送の日本テレビ系特番「日本代表Ｗ杯初戦！日本×オランダの熱狂シーンすべて見せます」（午後９時）に試合直後の現地ダラスからＶＴＲ出演。改めて日本代表の戦いぶりを分析した。

優勝候補相手に執念のドローとなった森保ジャパンの戦いを見届けた本田は２１日の次戦・チュニジア戦に向け、「まずは守備重視というか、しっかり後ろを固めてから出て行けるなら出て行く。もちろん、押し込む時間帯もつくる。その中でチャンスを一つでも多く作れればっていうのが今のサッカーだと思うんで」と、まず発言。

「そういう意味では、チュニジア戦はボールを持てる時間もオランダ戦よりは長くなる可能性があると思うんですけど、それは２０２２年もまったく同じ２戦目があったんですけど、結果が出なかった」と０―１で敗れた２０２２年カタールＷ杯グループリーグ第２戦のコスタリカ戦をあげた。

「そういう意味では相手は違いますけど、シチュエーションは似ている状況でリベンジと。なんとか２戦目、絶対に勝つと。ボールを持てる状況の中で絶対に勝ちに行くんだというのを僕としてはとにかく応援したいですし、選手には頑張ってもらいたい」と続けると、チュニジア戦のキーマンについて「個人的には伊東さんは今回のジョーカーになり得る、大会のジョーカーになり得る存在だと思います」と伊東純也の名前を挙げた本田。

「２０２２年はその役割を三笘（薫）さんが担っていたと思うんですけど、今回のワールドカップは伊東さんになりそうな雰囲気は僕はしますね」と続けていた。