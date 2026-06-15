巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が１５日、ジャイアンツ球場室内で先発練習に参加。同学年で同じ左腕の井上温大らと共にキャッチボール、ランニングで汗を流した。午前１０時の練習開始前には、サッカー日本代表のＷ杯初戦の情報を収集。早朝５時キックオフの生中継は「寝てました…」と見られなかったが、「ニュースで見ました！ 引き分けでしたね」と明るく関心を示した。

実は日本代表ＭＦの久保建英＝Ｒソシエダード＝は同じ０１年度世代。それを知ると「え！ 同い年なんだ！」と目を丸くした。今年ルーキーイヤーを過ごす左腕と、プロ１０年目を迎えている久保。「すっごいですよね。小さい頃から（久保は）有名じゃないですか。ずっと有名なので、親近感は全然ないんですけど（笑）」とリスペクトを込めて話した。

自身はここまで１０先発でチームトップタイ５勝、防御率２・７６。計６２回を投げてイニング数を上回る６３三振を奪っている。前回１２日はパ・リーグ首位の西武相手に８回途中自責１で自己最多１２Ｋ。２試合連続の２ケタ奪三振は球団の新人で沢村栄治、木佐貫洋に次いで３人目、左腕では史上初の快挙だった。リーグ戦再開後も快投に期待がかかる。