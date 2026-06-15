「英雄伝説 閃の軌跡」より「MODEROID 《緋の騎神》テスタ＝ロッサ」が6月16日12時より予約開始
【MODEROID 《緋の騎神》テスタ＝ロッサ】 6月16日12時より予約開始
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID 《緋の騎神》テスタ＝ロッサ」を6月16日12時より予約受付を開始する。
本商品はRPG「英雄伝説 閃の軌跡」に登場する騎神「《緋の騎神》テスタ＝ロッサ」をMODEROIDシリーズで立体化したもの。エッジのきいた外観はもちろん武器の大型の剣の迫力、装飾も再現されている。
⚔️#メカスマ さきどり情報②⚔️- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) June 15, 2026
出でよ---#MODEROID
《緋の騎神》テスタ＝ロッサ！
人気RPG『英雄伝説 #閃の軌跡』より
シリーズ4体目となる騎神が登場！
明日6/16、昼12時から予約受付開始です！#グッスマ#軌跡シリーズ #軌跡#TrailsOfColdSteel pic.twitter.com/MYGITgd0jF
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