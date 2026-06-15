クラブハリエの新商品「バーム ド ヴォヤージュ 無垢」サクサク食感の新定番

クラブハリエから、新たな焼き菓子「バーム ド ヴォヤージュ 無垢」が2026年7月1日より登場します。ブランドを代表するバームクーヘンをベースに、これまでにないサクサク食感へと仕上げた注目の新商品です。日常のおやつタイムはもちろん、旅先のお供や大切な方へのギフトにもぴったり。素材の魅力を活かしたやさしい味わいに心がほっと和む一品です。

バームクーヘンから生まれた新しい焼き菓子

「BAUM DE VOYAGE（バーム ド ヴォヤージュ）」は、フランス語で旅行用の日保ちする焼き菓子を意味する「Gateaux de Voyage」に由来して名付けられました。

クラブハリエが長年培ってきたバームクーヘンづくりの技術を活かし、より軽やかに、より長く楽しめるお菓子として誕生したのが「バーム ド ヴォヤージュ 無垢」です。

“無垢”には、自然のまま、飾らない、純粋で清らかという意味が込められています。専用レシピで焼き上げたバームクーヘンを熱風で丁寧に乾燥させることで、サクッと軽やかな食感を実現。

卵や砂糖、小麦などシンプルな素材の魅力を存分に味わえる焼き菓子に仕上がっています。

ほのかに広がるバターの香りとやさしい甘さは、ティータイムのお供にもぴったり。どこか懐かしく、何度でも手に取りたくなる味わいです♪

セサミストリートマーケットの新作ドーナツ登場！ふわもち食感が楽しめる注目スイーツ

ギフトや旅のお供にもおすすめ

日持ちは30日と長く、持ち運びしやすいことから旅行や出張のお供にも最適です。また、遠方に住む家族や友人への手土産としても喜ばれそう。

その名の通り、「人生の旅に寄り添う焼き菓子」というコンセプトのもと生まれた本商品は、忙しい毎日に小さな幸せを届けてくれる存在です。

パッケージサイズも用途に合わせて選べるため、ちょっとした贈り物からフォーマルなギフトまで幅広く活躍してくれます。

商品情報

バーム ド ヴォヤージュ 無垢

価格：3個入540円（税込）／6個入1,134円（税込）／12個入2,214円（税込）／18個入3,240円（税込）

日保ち：30日

販売期間：2026年7月1日～通年販売

※店舗によりお取り扱い状況が異なる場合がございます。

毎日に寄り添う新しいおいしさ

クラブハリエの新たな挑戦として誕生した「バーム ド ヴォヤージュ 無垢」。サクサクとした軽やかな食感と素材本来のおいしさを楽しめる、これまでにないバームクーヘンの魅力が詰まった焼き菓子です。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物にもおすすめ。旅先でも日常でも、そっと寄り添ってくれる特別なお菓子をぜひ味わってみてください♡