12星座×タロット占い「蠍座（さそり座）」2026年6月15日（月）〜6月21日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年6月15日（月）〜6月21日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■蠍座（さそり座）
カード：カップのエース（逆位置）
感情の蓋を開ける週。素直な気持ちを抑え込むと、心が満たされにくい。感情を内に閉じ込めるほど新しい縁は遠ざかる。プライドを脇に置き、まず自分から一歩差し出すこと。乾いた井戸に水を注ぐように、与える側から流れを変えていこう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■蠍座（さそり座）
カード：カップのエース（逆位置）
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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