長崎5選手が契約更新!! DF進藤亮佑「空港の手荷物検査に並んでいると…」MF山田陸「長崎が本当に好きすぎて…」
V・ファーレン長崎は15日、FW山崎凌吾(33)、DF江川湧清(25)、DF進藤亮佑(30)、MF松本天夢(23)、MF山田陸(28)と来季の契約を更新したことを発表した。
それぞれクラブを通じて以下のように伝えている。
▽FW山崎凌吾
「百年構想リーグも沢山の応援をありがとうございました!来シーズンも V・ファーレン長崎でプレーさせていただきます!2026/27シーズンが素晴らしい年になるように共に闘いましょう!よろしくお願いします!」
▽DF江川湧清
「2026-27シーズン、勝負の1 年になります。百年構想リーグで感じた課題や悔しさを糧にして、長崎にとって飛躍のシーズンとなるように自分自身の持てる力を出し尽くします。応援よろしくお願いします!」
▽DF進藤亮佑
「ホームでの試合の後、プライベートで長崎空港の手荷物検査に並んでいると一つ前にV・ファーレンのシャツを着ているファンの男性がいたので軽く挨拶をしました。少しの時間でしたが会話をしたあと別れ際男性が僕に言いました。『サッカーよく観られるんですか?』」
「2026-27シーズンも長崎でプレーすることになりました。シーズン通してチームに貢献できるようオフシーズンもしっかりトレーニングをしています」
▽MF松本天夢
「百年構想リーグたくさんの応援をありがとうございました。チームとしても、個人としてもなかなか上手くいかないことが多いシーズンでしたが、みなさんの応援やサポートのおかげで戦い抜くことができました。2026-27シーズンも長崎で皆さんと共に戦いますので、もっともっと成長する姿を見せられるように頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします!」
▽MF山田陸
「2026-27シーズンもよろしくお願いします!長崎が本当に好きすぎて、今は自己紹介などある時には勝手に『長崎出身』と勝手に最近は言ってしまうぐらい好きです。あとは『やぜか』という言葉の使い方が最近は上手くなってきましたが、言われる方が多いです。チームの勝利のために全身全霊で戦っていきます!」
それぞれクラブを通じて以下のように伝えている。
▽FW山崎凌吾
「百年構想リーグも沢山の応援をありがとうございました!来シーズンも V・ファーレン長崎でプレーさせていただきます!2026/27シーズンが素晴らしい年になるように共に闘いましょう!よろしくお願いします!」
「2026-27シーズン、勝負の1 年になります。百年構想リーグで感じた課題や悔しさを糧にして、長崎にとって飛躍のシーズンとなるように自分自身の持てる力を出し尽くします。応援よろしくお願いします!」
▽DF進藤亮佑
「ホームでの試合の後、プライベートで長崎空港の手荷物検査に並んでいると一つ前にV・ファーレンのシャツを着ているファンの男性がいたので軽く挨拶をしました。少しの時間でしたが会話をしたあと別れ際男性が僕に言いました。『サッカーよく観られるんですか?』」
「2026-27シーズンも長崎でプレーすることになりました。シーズン通してチームに貢献できるようオフシーズンもしっかりトレーニングをしています」
▽MF松本天夢
「百年構想リーグたくさんの応援をありがとうございました。チームとしても、個人としてもなかなか上手くいかないことが多いシーズンでしたが、みなさんの応援やサポートのおかげで戦い抜くことができました。2026-27シーズンも長崎で皆さんと共に戦いますので、もっともっと成長する姿を見せられるように頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします!」
▽MF山田陸
「2026-27シーズンもよろしくお願いします!長崎が本当に好きすぎて、今は自己紹介などある時には勝手に『長崎出身』と勝手に最近は言ってしまうぐらい好きです。あとは『やぜか』という言葉の使い方が最近は上手くなってきましたが、言われる方が多いです。チームの勝利のために全身全霊で戦っていきます!」