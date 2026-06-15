米国とイランが１４日、戦闘終結に向けた協議で合意し、３か月あまり続くホルムズ海峡の封鎖状態が解除される可能性が出てきた。

経済界からはひとまず歓迎の声が上がるが、海峡を安全に航行できるようになる時期や、戦闘で被害を受けた石油・ガス関連施設の復旧を巡っては見通しにくい部分も多く、関係者は今後の行方を注視している。（長沼美帆、福原悠介）

経済界はひとまず合意歓迎

経済同友会の山口明夫代表幹事は１５日の記者会見で、「原油やナフサ（粗製ガソリン）などの円滑な調達、供給網の障害解消が早期に実現することを期待している」と述べた。石油元売り大手関係者も「世界の原油供給や海上輸送の安定性の観点から前向きな動きになり得る」と期待する。

もっとも、物流の正常化には時間がかかるとみられる。日本船主協会によると、ペルシャ湾内には日本関係船舶だけでも現在３８隻が残る。海運関係者は「通航料なしで海峡を通れるようになるのか、航路に機雷がないという確証を得られるのか、確認すべき課題は多い」とし、いつ通航できるかは不透明との見解を示す。

また、イランによる攻撃でペルシャ湾岸諸国の石油・ガス関連施設は一部が損傷した。３月にはカタールの世界最大級の液化天然ガス（ＬＮＧ）施設が攻撃を受けて生産を停止しており、復旧には数年以上かかるとみられている。

代替調達はコスト増

プラスチックの原料となるナフサなどの石油関連施設も攻撃を受けており、三井化学の市村聡社長は１５日の会見で「ホルムズ海峡が通れるようになっても、（ナフサなどが）元のように供給されるのはかなり難しい」と話した。

日本は輸入原油の９割以上を中東産に依存し、大半がホルムズ海峡を通過して日本に運ばれていた。海峡の事実上の封鎖後、政府は国内の石油備蓄を活用するとともに、海峡を通らない紅海ルートなどで中東産原油を運ぶほか、代替調達先の多角化を進めてきた。

５月には米国産原油の調達を前年比４倍まで増やしたほか、６月にはアフリカなどへも調達先を広げた。政府は代替調達の増加などにより、７月は前年と同水準の調達量を回復するめどがついたと説明する。

ただ、代替調達の拡大は石油元売りなどにとってはコスト増となる。中東産は３週間程度で日本に到着するが、大西洋回りでアフリカ大陸南端の喜望峰を経由する北米産は倍以上の日数がかかり輸送費も高くなる。

エネルギー事情に詳しい和光大の岩間剛一教授は「地理的な近さや調達コストが安い中東産原油の重要性は変わりがない。中東産油国との良好な関係を維持しつつ、他産地の原油をバランスよく輸入することが必要だ」と指摘する。

戦闘が終結しても、原油や石油関連製品の価格高騰の影響は残る。電気料金は６月以降の値上がりが見込まれ、料金の上昇は秋頃から本格化するとみられる。火力発電に使うＬＮＧなど燃料価格の上昇分が遅れて反映されるためだ。

日本銀行が１０日発表した５月の企業物価指数（速報値）によると、原油やＬＮＧ、ナフサを含む「石油・石炭・天然ガス」の輸入物価指数（円ベース）は、前年同月と比べ４７％上昇した。

原油価格が６月以降下落したとしても、「（電気料金を押し下げる）効果は来年１月頃から」（電力中央研究所の筒井美樹副研究参事）との見方もある。