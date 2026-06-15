抹茶好きに届けーーーッ！！【ローソン】の「新作コラボ」をチェック♡

【ローソン】から、京都宇治の老舗茶舗【森半】とのコラボによる抹茶スイーツやパンが登場しました。抹茶の風味を楽しめる商品が揃っていて、抹茶好きにはたまらないラインナップかも。気になる「新作コラボ」をチェックしてみましょう。

抹茶づくしの抹茶クレープ

抹茶パウダーや生クリーム、カスタードを合わせたホイップクリーム、ホワイトチョコ入りの抹茶クリームを包んだ「Uchi Café × 森半 濃い抹茶クレープ」\265（税込）。生地の中にはクリームがみっちりと詰まっているので、抹茶好きだけでなくクリーム好きにも刺さりそうな一品です。

抹茶シュークリームに注目

抹茶パウダー入りの抹茶カスタードホイップと、抹茶ホイップクリームが入った「Uchi Café × 森半 濃い抹茶クッキーシュー」\254（税込）。鮮やかな抹茶カラーとシュー生地の深い色味がインパクト抜群。本格的な抹茶の味わいが楽しめそうです。

パン派にも嬉しいコラボ商品！

パン生地の中に抹茶クリームとミルクホイップが入った「森半 抹茶ミルクパン」\203（税込）。ミルクホイップとの組み合わせは食べやすそうで、おやつや軽食にもぴったり。スイーツだけでなく、パンでも抹茶を楽しみたい人におすすめしたい一品です。

抹茶の渋みを楽しんで

森半ブランド宇治抹茶を使った、ミルクベースの「森半 宇治抹茶ワッフルコーン」\397（税込）。贅沢感漂う一品です。@iceke361さんは「抹茶特有の心地よい苦みと渋みに、ミルクのまろやかさが絶妙なバランスで美味しい」とコメント。ご褒美感のあるアイスかも。

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※こちらの記事では@masaki_19740913様、@sweets.wanta様、@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S